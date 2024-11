Znani vsi udeleženci osmine finala

Med šestnajsterico najboljših so se znašli vsi klubi Lige NLB, preostala mesta pa je zapolnila četverica iz drugega najkakovostnejšega ranga slovenskih rokometnih tekmovanj. Pet prvoligašev - Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka in Jeruzalem Ormož - je bilo v osmino finala, zaradi nastopanja v evropskih tekmovanjih, uvrščenih neposredno. Vsi ostali so do sedaj odigrali vsaj eno ali dve tekmi.

Žreb parov osmine finala bo na sporedu ta četrtek ob 12. uri.