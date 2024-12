Slovan po preobratu kot prvi na zaključni turnir

Z obračunom med Slovanom in Jeruzalem Ormožem se je začelo četrtfinale rokometnega pokala Slovenije. Zmage z 39:32 (18:20) po preobratu in uvrstitve na zaključni turnir so se veselili rokometaši ljubljanskega kluba. Preostale tri tekme bodo na sporedu v sredo.

Ob 19. uri si bosta v Stični nasproti stali zasedbi SVIŠ-a Cugelj oken Ivančne Gorice in Gorenja Velenja, pol ure za tem bo na Škofljici gostovala ekipa Celja Pivovarne Laško, branilce naslova iz Trebnjega pa ob 20. uri čaka dvoboj v Novem mestu proti tamkajšnji Krki.

Zmagovalci tekem si bodo zagotovili mesto na zaključnem turnirju najboljše četverice, ki se bo odvil 4. in 5. aprila prihodnje leto.

V zgodovini Pokala Slovenije so najuspešnejši Celjani, ki so se lovorike razveselili 22-krat. Treh naslovov se je veselilo Gorenje Velenje in Cimos Koper, po en naslov imajo Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.