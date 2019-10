Evropsko slovo Ribnice v Minsku

Rokometaši Rika Ribnice so na današnji povratni tekmi drugega kroga pokala EHF v Belorusiji izgubili proti SKA Minsku s 23:28 (13:13) in končali nastope v tem evropskem pokalu. Prva tekma se je končala z neodločenim izidom 33:33.

Rokometaši iz dežele suhe robe so v beloruski prestolnici končale svoje mednarodne nastope v sezoni 2019/20. V drugem krogu so bili od njih boljši izkušeni in z vsemi žavbami namazani igralci iz Minska, ki so že na prvi tekmi v Ribnici iztržili neodločen izid, na povratni tekmi pa izkoristili prednost domačega igrišča in zanesljivo zmagali.

Varovanci ribniškega trenerja Damjana Škaperja so na najboljši možni način odprli obračun v dvorani Uručje in v 12. minuti povedli s 7:3. V nadaljevanju so padli v krizo, kar so gostitelji izkoristili in jih štiri minute kasneje ujeli (7:7). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden in izenačen boj, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu.

Do 37. minute je bila tekma povsem odprta (17:16), nato pa so gostitelji v naslednjih osmih minutah naredili delni izid 5:0 in Ribničane pahnili v neroden položaj. Ti se po zaostanku šestih golov (16:22) več niso pobrali, gostitelji so v prelomnih trenutkih dvoboja v kali zatrli vse njihove poskuse po prevratu in končali ribniško sezono na mednarodni sceni.

Pri Riku Ribnici je bil najbolj učinkovit Rok Setnikar s petimi goli, po enega manj sta prispevala Gašper Horvat in Jan Pucelj.

