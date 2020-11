Okužen še en celjski rokometni reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V rokometni ekipi Celja Pivovarne Laško so odkrili dve okužbi z novim koronavirusom.

V ekipo Celja Pivovarne Laško je vdrl novi koronavirus, so danes sporočili iz rokometnega prvoligaša. Klub je z ukrepi dolgo preprečeval vdor virusa v ekipo, ob reprezentančnem premoru in združitvi igralcev iz različnih delov Evrope pa ima dva okužena igralca.

Potem ko so okužbo odkrili pri Miljanu Vujoviću že v obdobju reprezentančnih priprav, je bil test v sredo pozitiven še pri debitantu v reprezentanci, Tadeju Mazeju. Oba se sicer počutita dobro.

Vsi reprezentanti so bili do sredinega testiranja v samoizolaciji, zdaj pa se bodo z izjemo omenjenih pozitivnih igralcev priključili klubskim soigralcem, v petek pa še enkrat opravili testiranje pred sobotno prvenstveno tekmo s Koprom, so še sporočili iz celjskega kluba.

"Zgodilo se je to, česar smo se po malem bali, po drugi strani pa je bilo ob dejstvu, da so se srečali fantje iz vse Evrope, mogoče pričakovati, da lahko virus zaide tudi k nam. Upamo in verjamemo sicer, da smo z ukrepi preprečili širjenje na preostale igralce," je dejal trener Tomaž Ocvirk.

