Obetavni rokometaš Slatinek-Jovičić podpisal za Trebnje

"Občutki ob podpisu pogodbe s trebanjskim Trimom so odlični, saj sem si od nekdaj želel igrati v velikem klubu in z visokimi ambicijami. Zame je to stopnička višje, saj mi igranje v Evropi pomeni izpolnitev otroških sanj. Prav tako se že veselim sodelovanja z Urošem Zormanom, ki velja za enega najboljših slovenskih rokometnih strokovnjakov," je v zvezi s tem dejal sin nekdanjega slovenskega rokometnega reprezentanta Zorana Jovičića, trenutno trenerja velenjskega Gorenja.

Slatinek-Jovičić je prve rokometne korake naredil pri koprskem prvoligašu. Med letoma 2017 in 2020 je igral za ljubljanski Slovan, lani pa se je vrnil na Obalo.

