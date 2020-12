Zvezdniški boj za evropsko krono tudi s slovensko udeležbo

Danes in jutri bo v Kölnu, ki od leta 2010 gosti sklepni del najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini, zaključni turnir štirih najboljših moštev rokometne lige prvakov za sezono 2019/29. Finalni del lige prvakov je bil po prvotnem programu predviden 30. in 31. maja, po pandemiji novega koronavirusa pa so ga nato preložili.

V Kölnu bosta danes na sporedu polfinalni tekmi PSG - Barcelona (Blaž Janc, Jure Dolenec, Domen Makuc) in Veszprem (Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč) - Kiel (Miha Zarabec), finale in tekma za tretje mesto pa bosta dan zatem. Evropska rokometna zveza je po prekinitvi lanske sezone potnike na zaključni turnir četverice določila glede na mesta, ki so jih ekipe zasedle v prvem delu tekmovanja.

Vsi člani ekipe in osebja PSG, Barcelone, Veszprema in Kiela so bili prvič testirani pred božičem, nato pa še tik pred odhodom na pot. Nova testiranja so prestali po prihodu v Köln, v mehurček pa so lahko vstopili le z negativnimi testi.

V sezoni 2018/19 so se naslova prvakov veselili rokometaši Vardarja, ti so v finalu ugnali Veszprem.