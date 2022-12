Krimovke prvič po reprezentančnem premoru na evropskem parketu

Varovanke Dragana Adžića, sicer tudi selektorja Slovenije, so nazadnje oblekle klubski dres na tekmi lige prvakinj proti Brestu in konec oktobra zabeležile zmago s 24:22 v domači dvorani.

Na lestvici to pomeni, da so Krimovke šeste s štirimi točkami ter z boljšim medsebojnim izkupičkom s francosko zasedbo, ki je sedma. Na dnu je Banik Most brez točk. Z devetimi točkami prednjačijo Bietigheim, Kristiansand in Bukarešta, sledita pa Ferencvaros s sedmimi ter Odense s šestimi točkami.

Kljub jasnim ciljem pa Krimovke na čelu s svojim trenerjem priznavajo, da vrnitev v klubske vrste ni bila enostavna. "Bilo je zahtevno. A tako je vsem ekipam ligi prvakinj. Na strani naših tekmic je sicer dejstvo, da so se v tekmovalni ritem vrnile z dvema tekmama v močnem domačem prvenstvu. Mi te možnosti nismo imeli," je razlagal črnogorski strokovnjak.

Alja Varagić pa je ob tem dejala, da je vzdušje v ekipi vseeno odlično in da komaj čakajo na nove priložnosti za dokazovanje. Prva se ponuja konec tedna, ko bo v prestolnici znova gostovala skandinavska zasedba. Tokrat bodo v njenih vrstah tudi tri srebrne danske reprezentantke in ena zlata norveška.

"Velikokrat smo se že pomerile z ekipami s severa Evrope, zato poznamo pravi recept, da njihov hiter rokomet zaustavimo. Mislim, da bo ključna obramba," je pristavila Varagićeva in za konec dodala: "Upamo, da je evropsko prvenstvo prebudilo navijače, da tudi na tekme klubskega rokometa pridejo v čim večjem številu in nam dajo dodatno moč," je še zaključila slovenska rokometašica.