Krimovke na težki preizkušnji proti podprvakinjam

Krimovke so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni premagale lanske finalistke lige prvakinj, v Ljubljani so zanesljivo zmagale z 32:26. Barbara Lazović in Jovanka Radičević, ki sta manjkali prejšnji teden na Norveškem, sta se v začetku tega tedna pridružili soigralkam, zdravstvene težave pa imata Tjaša Stanko in Betchaidelle Ngombele.

Po desetih odigranih tekmah je v najboljšem položaju danski Esbjerg s 16 točkami, francoski Metz jih je zbral 13, danski Ikast 13, norveški Vipers Kristiansand in Krim po devet, Ferencvaros osem, romunski Rapid iz Bukarešte sedem, poljski Lubin pa je brez točk.

Ljubljansko ekipo po današnji tekmi v Erdu čaka še gostovanje pri Esbjergu ter domači tekmi proti Ikastu in Lubinu. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Druge tekme skupine B bodo v nedeljo, pari so Ikast - Rapid Bukarešta, Zaglebie Lubin - Metz in Esbjerg - Vipers Kristiansand.

Rokometna liga prvakinj, 11. krog:

Sobota, 20. januar

Nedelja, 21. januar:

Lestvici: