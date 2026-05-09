Š. L.

Sobota,
9. 5. 2026,
9.17

Osveženo pred

1 minuta

Slovenj Gradec RD Slovan RK Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Liga NLB, polfinale, drugi tekmi

Se obeta nova drama?

RK Trimo Trebnje : Slovan, Uroš Zorman | Po prvi tekmi med Slovanom in Trebnjem je bilo precej vroče. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Danes bodo poleg drugih polfinalnih tekem na sporedu še prvi tekmi za 5. in 7. mesto ter predzadnji krog lige za obstanek. Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško in Grosist Slovan so si z zmagama na prvih polfinalnih tekmah priigrali začetno prednost v boju za finale, a je še vse odprto. Ob 18.00 se bo v Trebnjem začela tekma med domačo zasedbo in RD LL Grosist Slovan, kjer je sploh po dogajanju na prvi tekmi pričakovati dramo, dve uri kasneje pa bo sledil še obračun med Slovenj Gradcem in Celjem Pivovarno Laško.

Poleg polfinalnih tekem bosta ta konec tedna na sporedu tudi prvi tekmi za 5. in 7. mesto. Za peto mesto se bosta pomerili ekipi RK Gorenje Velenje in MRK Krka, za končno sedmo mesto pa RK Jeruzalem Ormož in RD Škofja Loka. Ekipe bodo v boju za 5. in 7. mesto odigrale po dve medsebojni tekmi, o končni razvrstitvi pa bo odločal skupni izid obeh obračunov. Peto oziroma sedmo mesto si bo zagotovila ekipa z boljšo skupno razliko zadetkov.

RD Slovan, Uroš Zorman
Sportal Po drami so se oglasili še pri Slovanu: "Naj se konča gonja proti nam"

Liga NLB, polfinale, drugi tekmi in boj za razvrstitev

Sobota, 9. maj:

Polfinale lige NLB

Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec   /1:0/
Slovan - Trimo Trebnje   /1:0/

/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvice po drugem delu tekmovanja:

Za obstanek:

