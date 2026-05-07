Avtor:
STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
11.34

Zoran Jovičić Liga NLB Žiga Lesjak RK Gorenje Velenje

Žiga Lesjak z novo sezono na klopi rokometašev Velenja

Žiga Lesjak | Žiga Lesjak bo vodil Gorenje. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Rokometaši Velenja bodo v novo sezono krenili z novim trenerjem. Upravni odbor kluba Gorenje Velenje je za trenerja članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenjčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 2026/27, so sporočili.

Lesjak velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih trenerjev. Trenersko se je dokazoval v RK Slovenj Gradec. Kot glavni trener je člansko moštvo vodil od sezone 2023/24, letos, prvič po 15 letih, pa je Korošce popeljal v polfinale lige NLB in na zaključni turnir pokala Slovenije, v katerem so bili v sezoni 2023/24 v finalu.

Velenjski klub v njem vidi novo, dolgoročno rešitev na trenerskem položaju. Pomočnik trenerja ostaja Benjamin Zbičajnik.

"Izredno nas veseli, da se je Žiga Lesjak odzval našemu vabilu. Verjamemo, da smo s to odločitvijo klubu dali nov zagon, ekipi pa svežo energijo," je poudaril predsednik kluba Peter Šilc.

Ekipo je vrsto let vodil Zoran Jovičić. | Foto: Aleš Fevžer

Za novega trenerja prevzem funkcije v Velenju predstavlja velik izziv in odgovornost: "Veselim se vrnitve v domači klub. Rad bi se zahvalil klubu za izkazano zaupanje in priložnost. Verjamem, da bomo z mlado ekipo, tako na igrišču kot izven njega, z novo energijo dosegli zastavljene cilje ter v Rdečo dvorano privabili čim več gledalcev."

Okostje ekipe za naslednjo sezono je že sestavljeno, klub pa aktivno išče rešitev na položaju desnega zunanjega. Nov trenerski štab bo z delom pričel takoj po koncu letošnje sezone, ki je bila prežeta s težkimi poškodbami nosilcev igre, moštvo pa niti enkrat ni zaigralo v popolni sestavi.

Petintridesetletni Lesjak se je igralsko dokazoval v vrstah Gorenja Velenja, Maribor Branika, Drave Ptuja in Slovenj Gradca, kjer je vodil tudi mlajše selekcije. Trener mlajših selekcij je bil tudi v Velenju.

