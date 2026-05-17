Pištola in molotovka: pri Slovenj Gradcu huje poškodovan policist

V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgel prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.