Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
8.36

Osveženo pred

36 minut

Pištola in molotovka: pri Slovenj Gradcu huje poškodovan policist

Policija, slovenska policija, policijski avto | Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali. | Foto Shutterstock

Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali.

Foto: Shutterstock

V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgel prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali. Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe ga bodo kazensko ovadili.

