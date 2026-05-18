Ponedeljek, 18. 5. 2026, 14.11

V Slovenj Gradcu nov poklon ustanovnemu članu Štirih kovačev Francu Šegovcu

Slovenj Gradec, Legen, Franc Šegovc | Na domači hiši pokojnega ustanovnega člana zasedbe Štirje kovači Franca Šegovca so odkrili spominsko kamnito obeležje. Na fotografiji spominska plošča v čast Francu Šegovcu in del zbranih na prireditvi.

Na domači hiši pokojnega ustanovnega člana zasedbe Štirje kovači Franca Šegovca so odkrili spominsko kamnito obeležje. Na fotografiji spominska plošča v čast Francu Šegovcu in del zbranih na prireditvi.

Foto: Mestna občina Slovenj Gradec

Pokojnemu ustanovnemu članu in dolgoletnemu vodji legendarne narodnozabavne zasedbe Štirje kovači, Francu Šegovcu, so se v soboto, ko bi praznoval 89. rojstni dan, na Legnu pri Slovenj Gradcu poklonili z odkritjem spominskega obeležja na njegovi domači hiši. Z glasbo in pesmijo so prireditev pospremili številni obiskovalci.

Na veliki kamniti spominski plošči je izklesana podoba Franca Šegovca, ob njej pa je med drugim zapis verza iz ene najbolj znanih pesmi zasedbe Štirje kovači, Kam le čas beži.

Franc Šegovc je napisal več kot 800 skladb in več kot 200 besedil. V Slovenj Gradcu, kjer je živel in ustvarjal, je od leta 2020 na ogled muzejska zbirka, posvečena ansamblu Štirje kovači. Nedavno so v muzejski rojstni hiši Huga Wolfa predstavili tudi priredbe nekaterih najbolj znanih Šegovčevih skladb za klavir, violino in vokal, za katere je poskrbel Luka Krof.

Ansambel Štirje kovači je bil ustanovljen leta 1954 in je pred dvema letoma praznoval 70-letnico delovanja. Skupina je pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja mnogih skladb in besedil Šegovca imela številne nastope in izdala 46 plošč. Gostovala je v ZDA in Kanadi ter Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Ansambel je poleg omenjene Kam le čas beži poznan tudi po skladbah Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer in Rženova Tinka.

Leta 2021 ansambel vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov

Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoči narodnozabavni ansambel na svetu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ansamblu pred dvema letoma podelila red za zasluge, ansambel je prejel tudi nagrado slovenjgraške občine. Šegovc, ki je umrl avgusta lani, je bil tudi častni občan občine.

