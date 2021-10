Celjani še naprej stoodstotni, prvaki le do remija

Osmi krog lige NLB sta z medsebojnima obračunoma otvorili zasedbi Šmartnega in Ivančne Gorice ter Celja Pivovarne Laško in Ljubljane. Celjani po zmagi z 31:25 ostajajo stoodstotni na vrhu prvenstvene lestvice. V soboto so zmage zabeležili Loka, Koper in Ribnica, prvaki iz Velenja pa so remizirali v Ormožu (28:28).

Rokometaši Rika Ribnice so doma ugnali moštvo Slovenj Gradca (31:28) in obdržali stik z vrhom, enako pa je z zmago s 30:22 proti mariborskemu Braniku uspelo tudi Urbanscape Loki. Koprčani so z 28:23 premagali Dobovo in se dvignili z dna lestvice.

Liga NLB, 8. krog: Petek, 29. oktober:

Herz Šmartno : Ivančna Gorica 23:30 (11:16)

Jerina 6, Bučar in Avsec po 4; Kutnar 8, Zavodnik in Košir po 5



Celje Pivovarna Laško : Ljubljana 31:25 (15:15)

Vlah 8, Ivanković 5, Cokan 4; Novak, Pintar in Makivić po 4 Sobota, 30. oktober:

Koper : Dobova 28:23 (12:6)

Konjević in Makuc 5; Šafranko in Mlakar 5 Riko Ribnica : Slovenj Gradec 31:28 (15:13)

Žagar 7, Cimerman in Pucelj 6; Levc in Štumpfl 6, Jezernik 5 Jeruzalem Ormož : Gorenje Velenje 28:28 (16:15)

Kosi 7, Čudič 5; Verdinek 8, Tajnik 4 Urbanscape Loka : Maribor Branik 30:22 (15:12)

A. Jesenko 7, U. Pipp 4; Jerenec in Janc 5 Petek, 5. november:

18.30 Grosist Slovan - Trimo Trebnje