Izolčani ugnali Loko

Liga NLB, 13. krog in zaostala tekma

Ločani so izgubili v Izoli.

Ločani so izgubili v Izoli. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na zaostali tekmi 5. kroga lige NLB so rokometaši Izole s 27:22 premagali Loko. V sredo bi se morali na uvodni tekmi 13. kroga srečati zasedbi Maribora Branika in Gorenja Velenja, a je tekma odpovedana zaradi okužb s koronavirusom v vrstah vijoličnih. Iz istega razloga je prestavljena tudi sobotna tekma med Slovenj Gradcem 2011 in Rikom Ribnico.