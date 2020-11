Trebanjci gostijo Slovan, Celjani pri Izoli

Riko Ribnica bo ob 18. uri gostila mariborski Branik. Pol ure za tem bo v Dobovi gostoval Slovenj Gradec, ob 19.00 pa sledita še obračuna med trebanjskim Trimom in LL Grosistom Slovanom ter Jeruzalemom Ormožem in Ljubljano. V okviru 10. kroga so odložene tri tekme. Obračuna med Koprom in Urbanscape Loko ter Krko in Butanom plinom Izolo je preprečila okužba s koronavirusom pri predvidenih gostiteljih, večni derbi med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem pa je bil že poprej odložen zaradi nastopov ekip v evropskih tekmovanjih.

Ker so Celjani kasneje ostali brez novega preizkusa v evropski ligi prvakov - obračun z Nantesom je odnesel koronavirus v francoski ekipi -, so na prošnjo slovenskih prvakov pristali v izolskem prvoligašu. Ekipi bosta tako vnaprej odigrali tekmo 11. kroga.