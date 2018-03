Celjani v drugem polčasu zanesljivo prek Škofjeločanov

LIGA NLB, ZA PRVAKA IN OSTANEK, zaostala tekma 1. KROGa

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zaostali tekmi prvega kroga končnice lige NLB (skupina od 1. do 6. mesta) premagali Urbanscape Loko z 32:25 (15:15).

Branilci naslova iz Celja so osvojili prvi točki v končnici za prvaka. Škofjeločani, ki so pred dnevi v svojem Podnu na kolena položili najbolj prepričljive rokometaše rednega dela državnega prvenstva iz Ribnice, so bili v prvem polčasu povsem enakovredni papirnatim favoritom za končno zmagoslavje v ligi NLB, v drugi polovici tekme pa jim niso bili kos.

Celjski rokometaši so imeli v prvem polčasu gromozanske težave s Škofjeločani. Gorenjci jim niso bili le enakovredni, v določenih trenutkih dvoboja so jih tudi povsem zasenčili, predvsem to velja za obdobje med 17. in 20. minuto, ko so po delnem izidu 4:1 povedli s 13:10. Celjani so v izdihljajih prvega polčasa vendarle strnili svoje vrste in jih po golih Davida Razgorja, Igorja Anića in Gala Marguča v 27. minuti ujeli in izenačili na 13:13.

V uvodnih sedmih minutah drugega polčasa se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, po 20:20 pa je celjski rokometni stroj vendarle začel mleti. Izbranci Branka Tamšeta so v naslednjih osmih minutah naredili delni izid 5:0 in povedli s 25:20. V 50. minuti je celjska prednost že znašala sedem golov (28:21) in zmagovalec je bil znan.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita David Razgor z osmimi in Jaka Malus s petimi goli, v škofjeloški pa Aleks Kavčič z devetimi in Alen Šibanc s štirimi zadetki.

Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala v soboto, 24. marca, ko bo gostovala v Ribnici, škofjeloška pa bo v sredo, 28. marca, gostila Koper 2013.