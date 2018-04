Lazovićeva z Vardarjem na zaključni turnir lige prvakinj

Liga prvakinj, četrtfinale, povratne tekme

Rokometašice skopskega Vardarja so na povratni tekmi četrtfinala lige prvakinj z 32:25 premagale Midtjylland in se uvrstile na zaključni turnir, ki bo 12. in 13. maja v Budimpešti. Tam bodo nastopile tudi rokometašice Rostova in Györa, zadnjega udeleženca pa bomo dobili v nedeljo.