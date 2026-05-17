Uroš Zorman Črna gora kvalifikacije za svetovno prvenstvo slovenska rokometna reprezentanca

Nedelja, 17. 5. 2026, 10.30

Rokomet, kvalifikacije za SP 2027, povratna tekma

Slovenci branijo zadetek prednosti

Črna gora : slovenska rokometna reprezentanca | Slovenci se bodo v Kopru še drugič pomerili s Črno goro. | Foto RZS

Foto: RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29:28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri.

T - Uroš Zorman
Sportal "V Črni gori smo prikazali eno naših najslabših tekem"

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje in si priigrali že sedem golov prednosti. V drugem so močno padli, kljub slabi predstavi pa dosegli tesno zmago.

Slovenski rokometni prvokategorniki na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci napovedujejo veliko kakovostnejšo predstavo v vseh smereh igre. V primeru skupne zmage se bodo že dvanajstič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München.

Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je tekmovanje v Španiji končala na četrtem mestu.

Kdo je že na SP?

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od tretjega do šestega mesta.

Kvalifikacije za SP, povratna tekma

Nedelja, 17. maj:

