Krimovke z Velenjčankami v polfinalu pokala Slovenije

Kultna celjska dvorana Golovec bo danes in v nedeljo gostila zaključni ženski rokometni turnir za pokal Slovenije. Absolutne favoritinje pokalnega turnirja so igralke Krima Mercatorja, sicer 25-kratne zmagovalke tega tekmovanja.

Ljubljanska ekipa se bo v današnjem polfinalu ob 15.30 pomerila z Velenjem, drugi polfinalni par je Krka - Ž.U.R.D. Koper (18.00). Osmoljenki današnjega polfinala se bosta v nedeljo pomerili za tretje mesto ob 14.30, veliki finale bo ob 17. uri.

Krimovke so absolutne gospodarice slovenskega rokometnega prostora. V tem tekmovanju so od osamosvojitve naprej le dvakrat ostale praznih rok, v letih 1992 in 1998 so smetano pobrale njihove mestne tekmice iz Olimpije.