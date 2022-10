Krimovke si obetajo pomoč polnega Tivolija

Krimovke se na nedeljsko tekmo podajajo z lepo popotnico z zadnjega evropskega obračuna na Češkem.

"Priprave so bile nekoliko lažje, saj nam je dala zmaga dodatno motivacijo," je povedala krožna napadalka Valentina Klemenčič in dodala: "Osredotočiti se bomo morale na protinapade Madžark in jih zaustaviti. Imajo kakovostne posameznice, zato pričakujemo zahtevno tekmo, na kateri se bomo morale boriti do zadnje sekunde."

Tekmic ne gre podcenjevati, na kar vedno opozarja glavni trener Dragan Adžić: "Mislim, da nas čaka zahtevna tekma, saj je ekipa FTC-ja kakovostna in vedno lahko premaga vsakogar. Po sijajni zmagi Krima Mercatorja v osmini finala prejšnje sezone je jasno, kaj moramo narediti, da se bo tekma končala nam v korist. Pomembni bosta dobri forma in energija, za kateri verjamem, da ju ne bo manjkalo."

Barbara Lazović ima težave s kolenom. Foto: Vid Ponikvar

Manjkala bo Barbara Lazović

Pri krimovkah bo v nedeljo manjkala kapetanka Barbara Lazović, ki bo tekmo izpustila zaradi težav s kolenom. Računajo pa na navijače in glasno podporo s tribun.

"Energija v Hali Tivoli je bila na zadnjem obračunu proti FTC-ju izjemna. Takrat smo dale vse od sebe in tudi tokrat bo tako, saj si želimo, da novi dve evropski točki ostaneta doma," je dejala vratarka Barbara Arenhart in dodala: "Naj bodo navijači v nedeljo naša 'osma igralka'. Potrebujemo njihovo podporo in želimo si jih videti v čim večjem številu."