Krimovke se krepijo, prihaja poljska reprezentantka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je tekoča rokometna sezona v polnem teku, strokovno vodstvo Krima Mercatorja že sestavlja ekipo za sezono 2022/23. Del nje bo 24-letna leva zunanja rokometašica Aleksandra Rosiak, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Ena od nosilk igre poljske reprezentance, ki je znana predvsem kot odlična strelka z razdalje, je rokometno pot začela v domačem Plocku, Evropi pa se je predstavila v sezoni 2016/17, ko je zaigrala v dresu Lublina. Tam je ostala pet sezon, dosegla 58 zadetkov in osvojila več poljskih lovorik. V tej sezoni igra za francoski Besancon, ki tekmuje v ligi EHF.

Aleksandra Rosiak je na minulem svetovnem prvenstvu v Španiji dosegla 22 zadetkov in bila na tekmah proti Srbiji, Rusiji in Črni gori najboljša strelka svoje reprezentance, za katero je skupaj z mlajšimi selekcijami odigrala že preko 80 tekem. Nastopila je tudi na dveh evropskih prvenstvih - leta 2018 in 2020.

Rosiakova bo klubske barve ljubljanske ekipe oblekla na poletnem zboru nove sezone. "Veseli smo, da smo v našo sredino privabili zelo perspektivno rokometašico, ki ima že kar nekaj izkušenj na najvišji ravni in je v svoji igri zelo raznovrstna. Igralko spremljamo že nekaj časa, na minulem prvenstvu v Španiji pa nas je s svojimi predstavami v dresu poljske reprezentance dokončno prepričala. V kombinaciji s Stankovo in mlado Ngombelejevo bo to izjemna moč s strani levega zunanjega položaja v prihodnji sezoni," je prepričana Deja Ivanović, športna direktorica Krima Mercatorja.