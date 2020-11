Kaj je pokvarilo vzdušje znotraj reprezentance?

Dobro vzdušje znotraj ekipe je pokvarila poškodba prve igralke Ane Gros, določene zdravstvene težave imata tudi Elizabeth Omoregie (vnetje prsta na nogi) in Nina Zulić (slabo počutje). Ostrostrelka francoskega Bresta je na nedeljskem večernem treningu začutila močno bolečino v stegenski mišici, današnji podrobni zdravniški pregled pa je pokazal manjšo natrganino.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Iz preventivnih razlogov sem nedeljski trening zelo hitro končala. Upam, da bo vse dobro," je na današnji spletni novinarski konferenci in zadnji pred odhodom na zaključni turnir nekoliko nejevoljno dejala Grosova. "Zaradi specifičnih razmer in poznega začetka priprav imamo določeno pomanjkanje treningov, veliko negotovost prinašajo tudi testi na novi koronavirus. V teh zahtevnih okoliščinah skupaj s soigralkami skušam razmišljati pozitivno in komaj čakam, da se začne tekmovanje."

Že pred tekmami v Herningu proti Danski (4. decembra), Franciji (6. decembra) in Črni gori (8. decembra) je jasno, da Slovenijo le skalp nad eno od favoriziranih reprezentanc pelje v drugi del tekmovanja, na roko pa ji morajo iti tudi drugi izidi v skupinskem delu.

Uroš Bregar Foto: Tamino Petelinšek/STA

Po 16 letih le v drugi krog tekmovanja?

Na minulih štirih velikih tekmovanjih je Slovenija pod vodstvom Uroša Bregarja venomer priredila po eno senzacijo: na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je padla domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejša podviga pa je uprizorila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih - v Nemčiji 2017 je na kolena položila Francijo, lani na Japonskem Nizozemsko, obe reprezentanci pa sta kasneje osvojili zlati kolajni.

"Naša želja je, da se po 16 letih uvrstimo v drugi del tekmovanja na EP, a dejstvo je, da nastopamo v daleč najmočnejši skupini in nas čakajo izjemno zahtevne tekmice. V preteklosti smo se z vsemi njimi že pomerili in dobro poznamo njihov sistem igre, za preboj v drugi del bomo potrebovali tudi kanček sreče," je dejal Bregar.

"Zaradi poznega začetka priprav in poškodb določenih igralk smo trenutno realizirali le 40 odstotkov načrtovanega dela, a verjamem, da bodo vse moje varovanke stisnile zobe in že proti Dankam nastopile v polni postavi. Po vrnitvi Barbare Lazović in prihodu Omoregiejeve smo okrepili našo zunanjo vrsto, v primerjavi z našimi tekmicami pa smo še vedno v primanjkljaju na krilnih položajih in na šestmetrski črti. Upam, da se pomanjkanje treningov in prilagojen način dela ne bosta poznala, v teh okoliščinah je naš prvi cilj, da pridemo zdravi na Dansko," je dodal Bregar.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na Dansko odhajajo v torek

Slovenska reprezentanca se bo proti Danski namesto v sredo odpravila že v torek v popoldanskih urah. Pot jih bo najprej peljala do Dunaja, po prespani noči pa jih čaka še letalska pot prek Frankfurta do Köbenhavna, kjer jih ob prihodu na tamkajšnje letališče čaka prvi test na novi koronavirus.

Bregar bo na pot popeljal vseh 19 igralk, na njegovem seznamu ni le krožne napadalke hrvaške Podravke Aneje Beganović, ki je bila sredi minulega tedna pozitivna na testiranju za covid-19.

Slovenija je doslej šestkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla na Madžarskem 2004, ko je osvojila deveto mesto. Dve leti pred tem je na Danskem zasedla deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa na 16. mestu.