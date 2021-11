Jeruzalem iz Švice s štirimi goli zaostanka

Rokometaši Jeruzalema Ormoža so pred zahtevno nalogo za uvrstitev med 16 najboljših ekip tega tekmovanja. Izhodišče pred povratno tekmo pa bi bilo lahko še bistveno slabše, a sta Bojan Čudić in Tilen Kosi v končnici tekme zaostanek šestih golov spremenila v -4.

Prvi polčas je obetal drugačen razplet Tekma je bila izenačena do končnice, ko so si Ormožani priigrali celo dva gola naskoka. V drugem pa so gostitelji zaigrali bolj zbrano. Po izidu 18:18 so domači z delnim izidom 7:1 ušli na 25:19. Pri izidu 29:22 pa se je nakazovala prava mala katastrofa za slovenskega ligaša.

Najboljši strelec tekme je bil z osmimi goli Manuel Zehnder, Tilen Kosi jih je na nasprotni strani dosegel sedem.

Povratna tekma bo na sporedu prihodnjo soboto.

Suhr Aarau : Jeruzalem Ormož 31:27 (13:15) Dvorana Schachenhalle Aarau, gledalcev 820, sodnika: Kull, Tint (oba Estonija). Suhr Aarau: Grazioli, Đurica, Zehnder 8 (4), Attenhofer 5, Reichmuth 6, Mugli 3, Aufdenbaltten 3, Parhomenko 1, Strebel 1, Hofer 3, Kreuzer, da Silva, Pejković 1, Laube, Slaninka. Jeruzalem Ormož: Skledar, Žuran 4, Kosi 7, Čudić 5 (3), Krabonja 3, Bogadi 4, M. Hebar 1, Mlač Černe, Voljč, Fergola, G. Hebar, Šulek 2, Pandev, Čirović 1, Škrinjar. Sedemmetrovke: Suhr Aarau 4 (4), Jeruzalem Ormož 3 (3). Izključitve: Suhr Aarau 8 minut, Jeruzalem Ormož 18. Rdeči karton: Fergola (33.).

