Gorenje že v skupinskem delu, Trimo mora v kvalifikacije

Poleg slovenskega podprvaka iz Velenja bodo v skupinskem delu nastopili nemška Füchse Berlin in Flensburg-Handewitt, francoska Nantes in Chambery, portugalska Sporting in Benfica, španska Logrono in Cuenca, poljska Glogow in Gornik Zabrze, danska Bjerringbro Silkeborg in Skjern, švedska Kristianstad in Sävehof, švicarska Kriens-Luzern in Kadetten Schaffhausen, hrvaški Nexe Našice, madžarska Tatabanya, slovaška Považska Bystrica, romunski Dinamo Bukarešta, srbska Vojvodina, Izvidžač iz BiH in črnogorski Lovćen.

Trimo Trebnje Foto: Vid Ponikvar/Sportida V kvalifikacijah bodo poleg zasedbe iz Trebnjega igrali še nemška Rhein-Neckar Löwen in Hannover-Burgdorf, portugalska Braga in Aguas Santas Milaneza, španski Granollers, švicarski Pfadi Winterthur, švedski Ystads, makedonski Vardar in romunska Constanta.

"Uvrstitev v skupinski del evropske lige je bila pričakovana in nas zelo veseli. Zdaj čakamo na žreb skupin in upamo na ugoden razplet. Zavedamo se kakovosti tekmecev v tem tekmovanju, ki so veliko močnejši od ekip iz evropskega pokala, kjer smo nastopali v minuli sezoni. Pričakujemo dobre in napete tekme. Mi smo dve leti nazaj dokazali, da se lahko kosamo z ekipami v tem tekmovanju. Upam, da bomo to pokazali tudi v sezoni 2023/24," je po odločitvi EHF dejal direktor velenjskega kluba David Miklavčič.

V skupinskem delu se bo pomerilo 32 ekip, ki bodo razporejene v osem skupin po štiri ekipe. Dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v glavni del, kjer bo šestnajst najboljših ekip razporejenih v štiri skupine. Prvouvrščene ekipe iz vsake skupine bodo neposredno uvrščene v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene pa se bodo pomerile v kvalifikacijah. Po četrtfinalu se štiri najboljše ekipe uvrstijo na zaključni turnir.