Žalčanke tesno premagale Zagorje, Ptujčanke pri Izoli

Na zaostali tekmi 8. kroga državnega rokometnega prvenstva so rokometašice Zelene doline Žalec v petek s 25:24 strle Zagorje in se utrdile na drugem mestu. V soboto bo na sporedu še obračun Izole in Ptuja.