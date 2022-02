Zagorjanke boljše od Velenjčank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagorjanke in Velenjčanke so v petek odigrale zaostalo tekmo 11. kroga modre skupine 1. ženske rokometne lige. Obračun v športni dvorani Zagorje je po napeti končnici pripadel gostiteljicam, ki so zmagale s 27:26.