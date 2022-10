Tigrice zanesljivo odpravile še Celjanke

V 1. ženski rokometni ligi so državne prvakinje iz Krima Mercatorja zanesljivo prišle še do druge zmage, v tekmi 3. kroga modre skupine so danes s 37:22 premagale celjko ekipo Z'dežele. Tigrice so se s tekmo manj že povzpele na vrh prvenstvene lestvice, a jih s tega lahko v četrtek izrinejo Ajdovke, če jim uspe v Velenju osvojiti dve točki.