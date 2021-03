Krimovkam derbi vodilnih in prvo mesto

Ta konec tedna je v znamenju zaostalih tekem 1. ženske rokometne lige. Na sobotnem derbiju vodilnih ekip tekmovanja so rokometašice Krima zanesljivo ugnale Ajdovke in jih prehitele na lestvici, na kateri imajo točko več, a tudi dve tekmi manj. Do zmag še Koprčanke, Žalčanke in Litijanke.