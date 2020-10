Za uvod derbi v Ajdovščini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bodo po reprezentančnem premoru na igrišča vrnile rokometašice v 1. ženski ligi. Uvodna tekma 5. kroga bo na sporedu v Ajdovščini, kjer se bosta pomerili zasedbi domačega Mlinotesta in Zelenih dolin Žalca. Tekmovanje se bo nadaljevalo v soboto, ko bodo na parket stopile še rokometašice v Celju in Izoli, medtem ko sta zaradi zdravstvenih težav Kopra in Zagorja njuni tekmi prestavljeni.