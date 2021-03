Novomeščanke so se z novo zmago utrdile na tretjem mestu

Na derbiju s sredine lestvice so Zagorjanke, na svoji zadnji domači tekmi rednega dela, morale v soboto priznati premoč Celjankam. V športnem centru Ajdovščina so trenutno vodilne Mlinarke gostile rokometašice Izole in slavile s 30:25. Ptuj in Litija sta se razšla z remijem. V nedeljo so Novomeščanke s 30:24 ugnale Velenje.