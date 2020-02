Celjani sproščeno v boj s Parižani: Nimamo česa izgubiti

"V igri se nam pozna odsotnost naših nosilcev igre in tudi to, da ti v reprezentanci niso imeli pomembnih vlog. Naša naloga je, da jih čim prej dvignemo na raven, na kateri so že bili. Časa ni veliko, zato nam preostane zgolj delo. Potrebujemo več dinamike v igri, včeraj smo bili preveč v krču, nismo bili igrivi v napadu in to moramo popraviti. Je pa res, da smo proti Parizu lahko sproščeni, odpravimo napake in da vsak igralec da svoj maksimum na tej tekmi," pravi Ocvirk.

Pritisk samega rezultata bo res manjši glede na dejstvo, da bo Celjanom nasproti stala najbogatejša in najbolj zvezdniška rokometna zasedba na svetu z bratoma Nikolo in Luko Karabatićem, Mikkelom Hansenom, Sanderjem Sagosenom, Nedimom Remilijem, Gudjonom Valurjem Sigurdssonom in drugimi ter da Celjani veljajo za najmlajšo zasedbo.

Cilj obeh klubov je priti v izločilne boje. Parižani bi se radi s prvim mestom izognili osmini finala, Celjani pa bi se vanjo radi sploh uvrstili. Trenutno so Celjani na želenem šestem mestu, imajo tri točke prednosti pred tekmecema Zagrebom in Elverumom, a tudi težji razpored do konca rednega dela. Čakajo jih še gostovanje pri Aalborgu, domači obračun z Barcelono in za konec gostovanje pri Flensburgu.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Njihova prva naloga bo, da se čim bolje zoperstavijo Parižanom. "Ekipa Pariza ima dva vrhunska vratarja, obenem pa je, če padeš v njihov mlin, zelo težko. V zaključku akcij moramo biti zelo zbrani, to veliko treniramo, je pa res, da na tekmi nato delujejo še drugi dejavniki, stres, pomembnost. A na tej tekmi nimamo česa izgubiti, pokazati moramo svojo najboljšo predstavo, bo pa to s pomočjo našega čudovitega občinstva seveda veliko lažje, zato se tekme veselimo," poudarja Ocvirk.

Parižani, ki odkrito lovijo evropski vrh, so trenutno tretji v skupini A, za Barcelono in Pickom Szegedom. Tudi zato bo naloga še težja. A David Razgor se ne predaja vnaprej. "Trenutno imamo v ligi prvakov vse v svojih rokah, imamo prednost, a oba konkurenta nas lahko hitro ujameta, zato se na prednost ne smemo zanašati, temveč si moramo prizadevati, da tudi sami še kje ujamemo kakšno točko, da si zagotovimo napredovanje. Januarja smo dobro delali, nismo pa še povsem na ravni, na kateri smo že bili, saj ekipa ni bila celovita. Verjamem pa, da bomo hitro pravi, in potem lahko na posameznih tekmah konkuriramo skoraj vsem ekipam, tudi Parizu."

Ob samem rokometnem spektaklu v Celju obljubljajo pestro drugo dogajanje, tudi nagradno igro v čast polmilijontemu obiskovalcu. Vsi, ki bodo izpolnili in oddali prijavnico, se bodo potegovali za potovanje za dve osebi na zaključni turnir v Köln.

Dvoboj v Zlatorogu bosta sicer sodila Rusa Jevgenij Zotin in Nikolaj Volodkov.

