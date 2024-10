Celjani slavili v BiH, Novomeščani zmagali, a zapravili visoko prednost

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v BiH premagali Gračanico s 43:35 (23:15). Povratna tekma bo 27. oktobra v Celju. Rokometaši Krke pa so premagali Metaloplastiko z 32:30 (18:10). Povratna tekma bo 26. oktobra v Novem mestu.

Vodilna ekipa slovenske elitne rokometne lige iz Celja je že v BiH postavila temelje za preboj v tretji krog evropskega pokala, Gračanico je zapustila z osmimi goli prednosti.

V BiH je bilo vse v znamenju varovancev portugalskega strokovnjaka na klopi Celja Paula Pereire, ki so zelo hitro povedli z 9:1 in 13:3, kljub manjšim nihanjem v svoji igri pa so na veliki odmor odšli s prednostjo osmih golov (23:15).

Rokometaši iz knežjega mesta so v drugem polčasu imeli vse vajeti igre v svojih rokah, največ pa so vodili za enajst golov (36:25 in 37:26).

Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s sedmimi goli, Tadej Mazej in Filip Rakita sta za zmago prispevala po pet zadetkov.

Novomeščani zmagali v Šabcu, a zapravili visoko prednost

Novomeščani so v nekoč rokometno mogočnem Šabcu imeli priložnost, da si zagotovijo nastop v naslednjem krogu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po visokem vodstvu devetih golov so močno popustili, kljub temu pa so mestece v zahodni Srbiji zapustili z dvema goloma prednosti.

Izbranci novomeškega trenerja Mirka Skoka so bili v prvem polčasu za razred boljši od gostiteljev. Že v končnici so povedli za osem golov (17:9, 18:10), v začetku druge polovice tekme pa za devet (19:10, 22:13).

Nato so močno padli, gostitelji so se jim po delnem izidu 5:0 približali na vsega štiri gole (18:22). Novomeščani so se nato zbrali in v 49. minuti povedli s 27:19, v končnici dvoboja pa znova padli in tekmo končali s prednostjo dveh golov.

Pri rokometaših iz dolenjske prestolnice je bil najbolj učinkovit Tilen Kukman z desetimi goli, Vojislav Vukić pa je za zmago prispeval šest zadetkov.

