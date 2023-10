Pred celjani nov zahteven izziv: Verjamem, da bodo moji fantje stisnili zobe

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v uvodnih treh tekmah skupinskega dela lige prvakov morali priznati premoč danskemu Gudmeju, portugalskemu Portu in nemškemu Magdeburgu, v sredo pa se bodo v dvorani Zlatorog ob 18.45 pomerili s tekmeci iz francoskega Montpelliera.

Neizkušeno celjsko zasedbo čaka tradicionalna mednarodna tekmica iz Montpelliera, ki je v dosedanjem delu lige prvakov izgubila proti španski Barceloni in madžarskemu Veszpremu ter premagala poljsko Wislo iz Plocka. Član francoske ekipe je tudi slovenski srednji zunanji igralec Staš Skube, ki pa si je na nedavnem dvoboju na Madžarskem poškodoval kolena in bo zavoljo tega dlje časa odstoten z rokometnih igrišč.

Iz tekme v tekmo boljši

"Montpellier je zelo dobra ekipa, ki v domačem prvenstvu še ne pozna poraza. Ima nekaj zelo kakovostnih igralcev, a tudi mi smo iz tekme v tekmo vse boljši. Moji mladi varovanci so imeli nekaj težav na začetku sezone, a tekma s Koprom je pokazala, da imajo pravi značaj. Dali bomo vse od sebe, bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Imamo nekaj težav s poškodbami, ki se vlečejo že nekaj časa, a verjamem, da bodo moji fantje stisnili zobe in pokazali dobro predstavo," pred sredino tekmo v Zlatorogu pravi trener Alem Toskić.

"Tu so streli bolj 'normalni'"

"Zagotovo so tekme lige prvakov nekaj posebnega. Igraš proti najboljšim ekipam na svetu. Tudi iz vratarskega vidika meni celo bolj ustrezajo, kot tekme domačega prvenstva. Tu so streli bolj 'normalni', lahko se pripraviš na nasprotnika in veš kaj pričakovati. V domačem prvenstvu je večina strelov pod kontaktom, kar je za nas vratarje težje," je pred tekmo za klubsko spletno stran dejal vratar Rok Zaponšek, trenutno tretji vratar lige prvakov po številu obramb.

Za Zaponška in njegove soigralce bo največji izziv v obrambi desni zunanji Egipčan Ahmed Hesham. Ta je z 18 doseženimi goli trenutno prvi strelec svoje ekipe, a Montpellier je izjemno nevaren tudi iz drugih položajev. Kot vse francoske ekipe tudi Montpellier krasi izjemno trda igra v obrambi, na dosedanjih petih tekmah francoskega prvenstva pa si s 100-odstotnim izkupičkom deli prvo mesto mesto s PSG.

Celjska ekipa je zelo slabo odprla domačo sezono. Po porazu proti trebanjskemu Trimu in remiju z Ivančno Gorico je nato premagala Ljubljano, Riko Ribnico in Koper, po sredinem dvoboju s francoskim podprvakom pa jo v soboto čaka zahtevna tekma proti velenjskemu Gorenju.

Dvojni spored

Ob tem kaže omeniti, da se v najbolj rokometnem slovenskem mestu v sredo obeta dvojni program. Ob 17. uri bo dvorana Golovec gostila žensko tekmo med Slovenijo in Latvijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ob 18.45 pa bo še tekma med slovenskim prvakom in francoskim podprvakom v ligi prvakov.

Drugi pari 4. kroga v skupini B so Veszprem - Porto, Wisla Plock - Magdeburg in Barcelona - GOG Gudme. Po treh tekmah sta Barcelona in Gudme zbrala po šest točk, Veszprem in Porto po štiri, Magdeburg in Montpellier po dve, Wisla Plock in Celje pa nobene.