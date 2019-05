Zakaj otroka vpisati na plavalni tečaj še pred poletjem?

Še nekaj tednov nas loči od prvega skoka v morje in do brezskrbnega čofotanja med valovi. Še pred tem pa predlagamo, da svojim najmlajšim predstavite osnove varnega plavanja s tečajem , ki jim bo nedvomno odprl čisto nova obzorja. Da bo poletje še bolj brezskrbno in razigrano!

Foto: Getty Images

Junij je idealen za zadnje priprave na najbolj zabavno poletno rekreacijo – plavanje. Da bodo vaši malčki z veseljem, predvsem pa bolj varno zaplavali v neskončno modrino morskih valov, predlagamo, da svoje znanje utrdijo ali celo nadgradijo na intenzivnih plavalnih tečajih, ki jih organizira Vodno mesto Atlantis.

Foto: Getty Images #Da bo mladi nadobudni plavalec, ki je šele prejšnjo sezono naredil prve samostojne zavesljaje v vodi, svoje znanje obnovil v varnem okolju Vodnega mesta Atlantis in pod budnim nadzorom strokovnjakov, ki mu bodo pokazali kakšen nov plavalni trik. #Ker znanja nikoli ni preveč in ker se bo vsak mladi junak na plaži rad pohvalil s kakšno novo plavalno tehniko v slogu najboljših olimpijcev. Intenzivni plavalni tečaj v Vodnem mestu Atlantis je prava priložnost za mlade plavalce, ki se želijo naučiti kakšno novo tehniko in ki bi radi morda tudi malo bolj resno pokukali v svet plavanja. #Mokra zabava je vedno "in". Otroci vseh starosti uživajo v neskončnih in zabavnih vragolijah v bazenu. Najprej resen trening v majhnih skupinah, potem pa še druženje z novimi prijatelji in in neskončno dričanje po vodnih površinah, ki jih je v Vodnem mestu Atlantis res veliko (1800 m2). #Več znanja za več varnosti. V vodi veljajo posebna pravila, ki zahtevajo disciplino in dobro poznavanje plavalnih veščin. Samo na ta način boste svojim malčkom zagotovili tisto varnost, ki bo tudi vam omogočila malo več brezskrbnosti na plaži.

V Vodnem mestu Atlantis se poletje začne že junija!

Ne zamudite torej izjemne ponudbe intenzivnih plavalnih tečajev v prestolnici. Vodno mesto Atlantis bo že s 3. junijem začelo izvajati posebne plavalne tečaje, ki bodo vaše malčke pripravili na poletje.

Tečaji bodo potekali v manjših skupinah od 4 do 7 tečajnikov, da bodo na ta način lahko zagotovili najvišjo varnost in hkrati omogočili resnično kakovostno učenje. Tečaj je namenjen vsem otrokom od 3. do 15. leta, traja 10 dni, in sicer vsak dan med delovnikom. Da bo učinek učenja na tečaju čim boljši, bodo na prvi učni uri otroke testirali in na osnovi tega oblikovali skupine glede na znanje in starost.

Cena 10-urnega intenzivnega tečaja je 113 evrov. Pripravili so tudi posebne ugodnosti:

25 % popusta na oba otroka v primeru dvojčkov (dokazilo);

10 % popusta pri prijavi drugega družinskega člana na katerikoli plavalni program;

15 % popusta pri prijavi tretjega, četrtega itd. družinskega člana na katerikoli plavalni program;

10 % popusta ob ponovnem obisku plavalnega programa;

10 % popusta na varstvo otrok (ne velja za 10-dnevni paket);

brezplačen vstop za slavljenca ob praznovanju rojstnodnevne zabave.

Želite izvedeti več? Pišite na elektronski naslov plavanje@btc.si, pokličite na telefonsko številko 031 400 424 ali izpolnite ePrijavnico.

Ko bo vaš malček na tečaju, izkoristite posebne ugodnosti

Foto: Thinkstock

V Vodnem mestu Atlantis vedno mislijo na veselje in zadovoljstvo celotne družine. V ta namen so pripravili posebno ugodnost za vse starše, katerih otroci bodo obiskovali tečaj*:

50 % popusta pri nakupu vstopnice za Svet doživetij ali Termalni tempelj;

20 % popusta pri nakupu vstopnice za Deželo savn;

20 % popusta na vse gostinske storitve (popust ne velja pri nakupu trgovskega blaga);

azijska masaža po ceni LAST MINUTE - 50-minutna tajska masaža z aromatičnimi olji (popust ne velja ob nakupu darilnih bonov);

20 % popusta pri nakupu potapljaškega tečaja za najmanj 2 osebi (Potapljaški center Atlantis);

20 % popusta pri vpisu na 10-urno šnorkljarsko delavnico (Potapljaški center Atlantis);

15 % popust pri nakupu plavalne opreme (Potapljaški center Atlantis).

Popust velja izključno v času izvajanja tečaja, med seboj se ne seštevajo, vedno se upošteva večji popust!