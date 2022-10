Zagorelo v planinskem domu v Kamniški Bistrici

Foto: GD Kamniška Bistrica in PGD Kamnik

Po pisanju kamnik.info je zagorelo v mansardi lesenega planinskega doma, kjer je prišlo do vžiga sušilnega stroja. K sreči je bil v tistem času po naključju tam Miha Šink, prostovoljni gasilec PGD Kamniška Bistrica.

Ta je ugotovil, da se iz zgornjega nadstropja vali dim, in takoj obvestil oskrbnika doma. Po zaslugi hitrega posredovanja jim je uspelo ogenj dovolj hitro pogasiti.

Za tem so v Kamniško Bistrico prišli gasilci PGD Kamniška Bistrica in PGD Kamnik, a niso imeli preveč dela − iz objekta so odnesli sušilni stroj ter ga do konca pogasili, nato pa še preventivno pregledali vse prostore.

Planinski dom v Kamniški Bistrici v požaru ni utrpel večje škode, prav tako ni bilo poškodovanih.