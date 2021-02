Z redno vadbo do optimalne ravni testosterona

Oglasno sporočilo

Testosteron je hormon, ki ga večina ljudje najpogosteje povezuje z moško spolnostjo in plodnostjo. To pa nikakor ni njegova edina pomembna naloga. Testosteron ali eliksir življenja je ključen za povečanje mišične mase in vzdrževanje optimalne teže.

Testosteron je torej tisti, ki ohranja telo mladostno, čvrsto in mišičasto.

Ampak, kako do višjih ravni testosterona, ko ta začne upadati? Najboljša in precej preprosta metoda za povečanje koncentracije testosterona je redna vadba. S treningom lahko raven hormona dvignemo kar za 30 odstotkov. Če je telesna aktivnost na urniku vsak dan, bo koncentracija moškega hormona visoka. V nasprotnem primeru bo raven testosterona znova upadla na izhodiščno raven.

Kaj sploh je testosteron?

Testosteron je hormon, ki pogosto velja za izključno moškega. A imajo ga tudi ženske, le v manjših količinah.

Nastaja predvsem v spolnih žlezah, pri moških v testisih in pri ženskah v jajčnikih. Leydigove celice v testisih so odgovorne za proizvodnjo testosterona pri moških. Poleg tega se pri moških in ženskah majhen delež testosterona proizvede tudi v nadledvični žlezi.

Optimalna koncentracija testosterona je za moškega zelo pomembna, saj nadzira porazdelitev maščobe, zagotavlja kostno maso in tvorbo rdečih krvnih celic. V puberteti je odgovoren za razvoj moških spolnih znakov, kot so povečanje mišične mase, poglobitev glasu, rast brade, poraščenost, odebelitev kože. V odrasli dobi pa imamo zaradi testosterona močne kosti, spolno slo, vpliva pa tudi na splošno razpoloženje.

Testosteron je James Bond moškega telesa

Dejstvo je, da je testosteron tisti hormon, ki naredi moškega. Hkrati pa v moškem telesu skrbi za normalno delovanje in vpliva na zdravje.

Varuje srce

Z visoko koncentracijo testosterona v krvi je po najnovejših študijah kar 24 odstotkov manj verjetnosti za srčni napad in 36 odstotkov manj možnosti za srčno kap.

Skrbi za mišice

Testosteron pomembno povečuje mišično maso in telesno moč.

Krepi kosti

Pomembno vlogo ima pri mineralni gostoti kosti, ki se zmanjšuje s staranjem oziroma z upadanjem ravni testosterona. Kostna gostota se povečuje, ko se raven testosterona dvigne na normalne vrednosti.

Spomin in kognitivne sposobnosti

Moški z normalno ravnjo testosterona imajo manj možnosti, da zbolijo za Alzheimerjevo boleznijo. Ob višji koncentraciji testosterona so kognitivne sposobnosti boljše, prav tako prostorski spomin.

Stimulira moški libido

Libido je neposredno povezan s testosteronom. Višja je raven, več je spolne energije.

Skrbi za dobro razpoloženje

Znaki pomanjkanja testosterona vključujejo depresijo, utrujenost in razdražljivost. Za slab dan so lahko krivi tudi moški hormoni.

Kako prepoznati nizko raven testosterona

Med prvimi znaki sta upad libida in motnja erekcije. Da so na delu znižane ravni testosterona, ugotovimo tudi, če upada mišična masa in se zmanjša mišična moč. Se ti nabira maščevje okoli trebuha? Da, tudi za to je lahko kriv testosteron. Imaš občutek pomanjkanja energije in opažaš razdražljivost, brezvoljnost ali depresija? Krivec za slabo počutje je spet lahko testosteron.

Pri naštetih simptomih je najbolje preveriti ravni tega hormona. V medicinski diagnostiki naredijo krvni ali urinski test, na katerega te napoti osebni zdravnik.

Točka preloma po 40. letu

Pozor, po 40. letu je vse drugače, ko gre za testosteron. Zakaj? Takrat začne raven znatno upadati.

Raven testosterona pri mladih moških strmo narašča med devetim in 20. letom starosti. Pri tridesetletnikih doseže vrhunec, nato začne počasi upadati. Moški srednjih let običajno izgubijo okoli en odstotek testosterona na leto.

Za dvig testosterona obstaja precej preprosta rešitev!

Redna vadba povečuje količino testosterona, zato je ključna za zdrav življenjski slog. V kombinaciji z zdravo prehrano in uravnavanjem stresa bo testosteron še naprej skrbel za vitalno telo.

Telesu pa lahko priskočimo na pomoč tudi z dodatki iz naravnih živil, a te morajo biti brez dodatnih kalorij in škodljivih dodatkov. Na slovenskem trgu je Golden Tree Alpha Man eden od redkih izdelkov, ki celovito obravnava moške težave s testosteronom. V 100-naravni formuli je 13 aktivnih sestavin, ki znižujejo stresni hormon kortizol in povečujejo moški hormon testosteron. Obvladovanje stresa je pri težavah s testosteronom ključno.

Z redno vadbo lahko obrneš krivuljo upadanja testosterona

Fizična aktivnost je ključ do zdrave koncentracije testosterona. Intenzivna vadba za pridobivanje moči namreč povečuje količino moškega hormona. Ko telo začne proizvajati večje količine testosterona, se poveča tudi mišična masa.

Cilj vadbe mora biti zmanjšanje maščobnega tkiva. V nadaljevanju preberi, zakaj.

Cilj vadbe je zmanjšanje maščobnega tkiva

Zakaj je ravno zmanjšanje maščobnega tkiva tako pomembno?

Maščobne celice vsebuje velik delež posebnega encima aromataza. Ta encim pretvarja testosteron v tako imenovani ženski spolni hormon estradiol. Moški s čezmerno težo imajo pogosto nižjo raven testosterona, ker so ga maščobne celice pretvorile v ženski hormon.

Pazi! Izgube kilogramov nikakor ne enačimo z zmanjšanjem telesnih maščob. Če manj jemo, še ne pomeni, da bomo izgubili maščobo. Maščobne obloge je najbolje stopiti s pravilno vadbo.

Katere so najbolj učinkovite vaje za dvig testosterona?

Ključ do uspeha je redna, intenzivna, a hkrati zmerna vadba.

Redno stopi v telovadnico

Mesto vadbe sploh ni pomembno. Naj bo to doma, v garaži ali v fitnesu, za dvig testosterona je potrebna redna vadba. Zato naj vadba postane tvoja vsakodnevna rutina. Manj bo izgovorov, boljši bodo učinki.

Intenzivna vadba

Raziskave kažejo, da lahko intenzivna vadba dvigne raven testosterona tudi za 30 odstotkov. Za posebej učinkovita sta se izkazala dva tipa vadbe: vadba z utežmi in visoko intenzivni intervalni trening. Po drugi strani pa kardiovadba ni priporočljiva, če želiš povečati raven testosterona, saj bo imela ravno nasproten učinek.

Zmernost je dolgoročna rešitev

Če boš treninge izvajal zmerno, brez nepotrebnih pretiravanj in dvigovanj uteži preko lastnih sposobnosti, se bo to zagotovo obrestovalo dolgoročno. Pretirana telesna aktivnost povzroči ravno obratni učinek od želenega in strmoglavi testosteron. Še več, vodi celo do resnih poškodb.

Primer dnevnega treninga za dvig testosterona

Za dvig samozavesti, razpoloženja, povečanje mišične mase in spolne moči ni potrebnega veliko časa in napora. Bi verjeli, da je za povečanje življenjskega eliksirja potrebnih le pet vaj?

Če teh nekaj vaj izvajate redno, intenzivno in zmerno, bo vaš testosteron poletel.

Vaja #1: Jutranji poskok

Iz stoječega položaja se spustiš v položaj sklece. Ko so noge iztegnjene in zgornji del vzporeden s podlago, se vrneš v začetni položaj.

Vaja #2: Klasičen počep

Stopala so v širini ramen, roke pa počivajo ob telesu. Ko se spustiš v počep, roke dvigneš predse. Hrbet je poravnan, mišice nog, rok in jedra pa so močno aktivirane.

Vaja #3: Široka skleca

Dlani postavi malce širše od ramen in se upri na iztegnjene roke. Telo naj bo poravnano po vsej dolžini, trebušne mišice pa močno aktivirane. Kontrolirano se približaj podlagi in vrni v začetni položaj. Komolci naj bodo vedno malce pokrčeni.

Vaja #4: Zapiranje knjige

Ležiš na hrbtu, roke odmakneš od telesa. Noge so dvignjene od podlage pod pravim kotom. Z rokami se dviguješ proti gležnjem.

Vaja #5: Odmik dlani

Iz položaja sklece, noge so malce širše od širine bokov, izmenično odmikaš dlani. Z rotacijo zgornjega dela telesa roko odmakneš v položaj, pravokotno podlagi. Vrneš se v osnovni položaj in rotiraš v drugo stran.

Miha Geršič, ki je zasnoval trening za dvig testosterona, svetuje, da vsako vajo izvajamo 60 sekund, nato sledi minuta počitka. Ves sklop petih vaj ponovimo petkrat.

Kaj smo se naučili o vadbi in testosteronu?

Moški spolni hormon testosteron je pomemben gradnik moškosti in dobrega razpoloženja. Brez njega lahko moško telo in z njim ego padeta v globoko brezno nizkega libida, težav z zdravjem in telesno težo. Z redno intenzivno vadbo zvišujemo raven tega vitalnega hormona, ob tem pa pazimo na uravnoteženo prehrano in se izogibamo stresu.

