Z razvitimi državami lahko na področju športa tekmujemo samo v znanju

Usposabljanje strokovnih delavcev za področje rekreacije

S koncem meseca novembra se bo uspešno zaključil evropski projekt "Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018−2022". Projekt je v 80 odstotkih financirala Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada, preostalih 20 odstotkov pa je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Cilji projekta so bili pridobitev, izboljšanje in poglabljanje kompetenc športnih delavcev zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki postajajo pomembna in bodo prispevala k večji konkurenci gospodarstva. Sofinanciranje projektnih aktivnosti je več kot 8.500 posameznikom omogočilo, da so se vključili v usposabljanja, t. i. dousposabljanja, licenčne seminarje in programe stalnega strokovnega usposabljanja. V projekt, ki sta ga vodila partnerja Olimpijski komite Slovenije − ZŠZ in Planinska zveza Slovenije, je bilo vključenih 39 nacionalnih panožnih športnih zvez in drugih športnih organizacij.

Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V okviru projekta so se osredotočili na več sklopov sofinanciranih aktivnosti: organizacijo in izvajanje dogodkov − usposabljanj, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjih usposabljanj, prenovo programov usposabljanj ter strokovno-administrativno podporo nosilcem programov usposabljanj.

Rezultati projekta

Za boljšo dostopnost usposabljanj je Olimpijski komite Slovenije − ZŠZ s partnerji zagotovil regijsko razpršenost in tudi vsebinsko raznovrstnost. Udeležba na dogodkih je bila za ciljno skupino projekta brezplačna, izvedli pa so jih kar 281 po vsej Sloveniji, kandidati so se lahko usposabljali v kar 58 športnih panogah ter na področju rekreacije, športa starejših in športa invalidov.

Tako kot na večini področij so tudi v športu pogoste spremembe. Zaradi nedavne spremembe zakonodaje na področju športa − tudi v delu, ki se navezuje na usposabljanja −, so nosilci programov izvajali tudi programe t. i. dousposabljanj. Projekt je udeležencem omogočil, da se seznanijo z novostmi in spremembami, ki se pojavljajo na njihovem področju delovanja: s športno opremo in orodji, potekom vadbenega procesa, procesom regeneracije, z možnostmi meritev, ki se odpirajo z napredkom tehnologije idr.

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z zakonom o športu in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Usposobljeni strokovni delavci v športu so dobili tudi vse informacije v zvezi z vpisom v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, ki je obvezen po zakonu o športu za opravljanje dela v športu. Razvid vodi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je javno dostopen na njihovi spletni strani.

Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi rokomet

S projektom usposabljanj so posameznike, ki se zanimajo za delo v športu, opozorili na javnoveljavne programe, ki dajejo ustrezne kompetence za delo v športu. Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj prav tako vodi pristojno ministrstvo. Oba razvida in preostale informacije, kako je urejeno delo na področju športa, so javnosti dostopni na spletnih straneh ministrstva.

Usposabljanje za strokovne delavce v športni panogi taekwondo

V znamenju trajnosti je Olimpijski komite Slovenije − ZŠZ s pomočjo oglaševalskih kampanj želel pri državljanih vzbuditi zavedanje, da je strokovno vodena športna vadba bolj učinkovita, varna in ima višje učinke na psihofizične sposobnosti ter zdravje vadečega. Pri usposabljanju so izpostavili pomen, da morajo biti tudi vadeči seznanjeni, kako preveriti (formalne) kompetence, znanja in sposobnosti osebe, ki vodi vadbo. Ta mora biti seveda ustrezno izobražena ali usposobljena za načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe.

Olimpijski komite Slovenije − ZŠZ si bo tudi po zaključku aktualnega projekta usposabljanja močno prizadeval, da se usposabljanje strokovnih delavcev v športu prepozna in umesti v sistemsko financiranje, saj ima vlaganje v športne kadre pozitivne učinke, kar se pozna na večji učinkovitosti in uspešnosti pri opravljanju dela, zmanjševanju neskladij na trgu dela, izboljšani socialni vključenosti, boljšem počutju zaposlenih, večji kakovosti opravljenih storitev in posledično večjem zadovoljstvu uporabnikov športnih storitev. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta.

