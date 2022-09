Vrhunski pripomočki in oprema za tekaške podvige

Tek med Slovenci že vrsto let velja za eno izmed najljubših rekreativnih dejavnosti. Priljubljenost teka v Sloveniji je navdihnila tudi ustvarjalce spletne oddaje Gremo na tek, ki jo lahko po novem spremljate na našem portalu Siol.net. V oddaji 𝐆𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐤 boste od najboljših slovenskih tekačev izvedeli vse, kar morate vedeti o teku, od nasvetov za vrhunski trening do vrhunske tekaške opreme in pripomočkov, ki tek povzdignejo na višjo raven. Ogled priporočamo vsem, ki se pripravljate na jesenske maratone, vsem, ki vam tek predstavlja sprostitev, in vsem, ki vas zanima, zakaj je tek tako priljubljena prostočasna dejavnost.

V oddaji boste našli obilo tekaških nasvetov, ki jih boste lahko s pridom izkoristili pri svojih tekaških podvigih in v dneh, ko se približuje največji tekaški praznik na naših tleh, 26. Ljubljanski maraton.

Ste si kdaj želeli udeležiti tekaške prireditve, pa niste vedeli, kako začeti? Se boste tudi vi pridružili večtisočglavi množici tekačev in tekačic, prijavljenih na 10, 21 in 42 kilometrov, ki bodo 23. oktobra tekli po ulicah Ljubljane? Od letošnje izvedbe največjega tekaškega dogodka pri nas nas loči dober mesec – časa za trening in pripravo je torej še ravno dovolj.

Vsakdo si v teku postavlja svoje, unikatne cilje, vsekakor pa velja, da so s pravo tekaško opremo in pripomočki ti cilji lažje uresničljivi, merljivi in ne nazadnje tudi zabavni. Pri Telekomu Slovenije ponujajo pestro ponudbo raznolike tekaške, rekreativne opreme in pripomočkov različnih blagovnih znamk (Samsung, Apple, Garmin, Huawei …), ki jih lahko kupite na obroke, s točkami programa zvestobe pa jih dobite še ugodneje.

Vse nasvete boste spremljali na primeru amaterske športnice, ki se pod vodstvom Marka Robleka in ob pomoči znanih strokovnjakov poda na tekaško preobrazbo, polno uporabnih napotkov in zabavnih izzivov.

Pametna ura – trenerka, motivatorka ali asistentka

V zadnjih letih so pametne ure postale stalni spremljevalec tekaških podvigov (kot tudi preostalih vsakdanjih opravil). Ura je stoletja kazala "zgolj" čas, še danes v prvi vrsti nanjo pokukamo, da časovno umestimo svoj vsakdan, a ura je danes mnogo več kot to. Pametne ure danes veljajo za modni dodatek, športni pripomoček in osebnega asistenta z vrsto uporabnih storitev. S preudarno kombinacijo strogega trenerja in pozorne mame se dobro znajdejo na raznolikih trasah življenja. S pravo pametno uro ste lahko pametnejši tudi kot tekač.

Funkcij, ki jih današnje sodobne pametne ure premorejo, je ogromno, v osnovi pa lahko s tekaško pametno uro spremljate in usmerjate svoje treninge. S pametno športno uro je lahko marsikatera stvar še preprostejša. Nabor pametnih ur, ki so na voljo pri Telekomu Slovenije, povzroča zgolj sladke skrbi. Izbirate lahko med pametno uro znamke Samsung, Huawei in Garmin. Z nobeno od teh gotovo ne boste zgrešili, vsaka izmed naštetih pa lahko postane vaša nova osebna trenerka, motivatorka ali asistentka.

Z vašo trenutno sposobnostjo teka in obremenitvijo pri treningu kot temeljnimi podatki v kombinaciji z več drugimi analizami podatkov vam Huawei Watch GT Runner nudi znanstveno faktorirane podatke o vadbi in predloge, vključno s stopnjami utrujenosti, časom okrevanja, intenzivnostjo aerobne in anaerobne vadbe, indeksi vadbe in več.

Brezžične slušalke za dodaten zagon in boljše razpoloženje

Nekateri rekreativni tekači imajo med tekom radi popolno in čisto osredotočenost, spet drugi med tekom premlevajo dnevne dogodke, izzive, tretji prisegajo na uporabo slušalk in poslušanje glasbe ali različnih podcastov. Tudi brezžične slušalke so nedvomno pogost pripomoček tekačev, ki ima številne prednosti. Ob vam ljubi glasbi se lahko zamotite, čas vam hitreje mine, pa tudi športne napore boste lažje prebrodili. Na ta način lahko trening postane tudi bolj učinkovit. Povsem običajno je namreč, da vas priljubljene pesmi spravijo v boljše razpoloženje, vam dajejo zagon in na nek način tudi pomagajo držati tempo.

Pred nakupom slušalk, ki jih boste uporabljali med tekom, bodite pozorni predvsem na to, kako se brezžične slušalke prilegajo vašemu ušesu. Drug pomemben kriterij je hidroizolativnost, ključnega pomena je, da slušalke prenesejo potencialno umazanijo, prah in znoj. Vsekakor pa so pomembni tudi kakovost samega zvoka, material, iz katerega je slušalka narejena, in ne nazadnje tudi življenjska doba njene baterije. Tudi slušalke so danes na voljo s številnimi inovativnimi funkcijami, kot so odpravljanje hrupa in prostoročno upravljanje, na katere je vredno biti pri nakupu pozoren.

Preverite ponudbo vrhunskih brezžičnih slušalk znamk Apple, Samsung, Huawei, JBL, Anker in BOSE.

Trening v zavetju doma

Številni rekreativni tekači prisegajo na tek v objemu narave, ki v začetku jeseni pogosto razvaja s soncem obsijanim in toplim vremenom. So tudi tisti, ki tečejo čez vse leto, ne glede na vreme, a tek na prostem po slabem vremenu le redkim predstavlja užitek. Ko nastopijo hladnejši dnevi z obilo padavin, mnogi raje rekreativnotekaške podvige opravijo kar v zavetju svojega doma. Rečeno, storjeno – tu nastopijo različni pripomočki, ki bodo pomagali na poti do cilja. Med najbolj priljubljenimi so sobno kolo, eliptični trenažer in tekalna steza.

Tekalno stezo boste še posebej cenili ob deževnih (ali zasneženih) dnevih, ko boste lahko tekli v lastni dnevni sobi in ob gledanju televizije. Oboževali jo boste tudi vsi tekaški navdušenci z natrpanim delovnim urnikom, ki zaradi kopice obveznosti pogosto tečete v (poznih) večernih urah. S koristnimi lastnostmi je lahko tekalna steza brez dvoma odličen pripomoček za izboljšanje tehnike teka in za treninge s specifičnim ciljem. Ker je podlaga tekalne steze mehka, jo bodo oboževali tudi tekači, ki imajo težave s sklepi. Prepričani smo, da boste ob uporabi tekalne steze Tunturi hitrejši, v boljši formi in seveda tisto, kar je najpomembnejše – boljše se boste tudi počutili.

Sobna kolesa so eden izmed najbolj razširjenih rekreativnih pripomočkov v številnih domovih. Razlog? Široka uporabnost. Sobna kolesa povečini omogočajo aerobni način vadbe, spodbujajo kurjenje maščob in krepijo srčno-žilni sistem. Poleg aerobnih vaj lahko na njem izvajate tudi raznolike specifične treninge za moč. Udobno sobno kolo Gymstick z mehkim sedežem je opremljeno s sodobno tehnologijo, primerno pa je tako za začetnike kot tudi za aktivnejše športnike z daljšo kilometrino. Vgrajena povezava Bluetooth v sobnem kolesu omogoča povezljivost z različnimi aplikacijami, s katerimi lahko svojo vadbo povzdignete na višjo raven. Sobno kolo se bo izkazalo tudi kot odličen pripomoček za ogrevanje pred in ohlajevanje po raznolikih vadbah.

Eliptični trenažer v osnovi premore različne funkcije, vadba na njem pa ima tako aerobne kot anaerobne učinke. Z eliptičnim trenažerjem boste trenirali v skoraj lebdečem položaju, posnemate pa lahko različne oblike gibanja, pa naj gre za hitro hojo, hojo po stopnicah, tek, tek na smučeh ... Ključna prednost? Celostna vadba, ki aktivira celotno telo. Če želite od vadbe iztisniti resnični maksimum, vam predlagamo eliptični trenažer Gymstick – moderno kardio napravo, ki je namenjena zahtevnim domačim uporabnikom. Omenjen trenažer odlikujejo številni programi za trening ter povezljivost s fitnes aplikacijami.

Pomembne so tudi sprostitev, masaža in regeneracija

Po kakovostni rekreaciji še kako dobro dene tudi ustrezna sprostitev. Uspeh v teku ni odvisen le od čim več pretečenih kilometrov, pač pa tudi od zavedanja, da sta pomembna tudi počitek in regeneracija. Bolje rečeno – tudi znanje o tem, kdaj in kako počivati in se regenerirati, je v teku kot v katerihkoli drugih oblikah rekreacije velikega pomena.

Ne spreglejte vrhunske masažne pištole Naipo in masažnega aparata Beurer, ki bo poskrbel za sprostitev z močno tapkajočo masažo. Dodatna infrardeča toplota še poveča učinek masaže, ker se z infrardečo toploto ne ogreje samo površina kože, ampak tudi izboljšuje prekrvavitev telesa.