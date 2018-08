Veste, kako se regenerirati po treningu?

Oglasno sporočilo

Regeneracija po telesni aktivnosti

Vrhunski osebni trener Jan Kovačič opozarja: "Telesna rast in regeneracija tkiv se odvijata le med počitkom in spanjem, nikoli med treningom ali drugo telesno aktivnostjo." Ambasador vseslovenskega projekta 1, 2, 3, GREMO! še pojasni, da z regeneracijo pomagamo telesu k čim hitrejši obnovi po telesni aktivnosti, s katero smo ga obremenili ter posledično porabili zaloge energije, pomembnih mineralov, vitaminov in drugih življenjsko potrebnih snovi.

Pretiran trening lahko vodi do poškodb

Med napornimi treningi so zaloge goriv izčrpane, v mišicah nastajajo vnetja in mikro poškodbe. To občutimo kot bolečino v mišicah, prihaja do hormonskih neravnovesij, izjemno obremenjeni so tudi sklepi in vezivna tkiva, oslabljen je lahko tudi imunski sistem. Ključ je v regeneraciji in potrpežljivosti, kot razlaga Jan: "Če ne upoštevamo časa regeneracije in želimo prehitro napredovati, se nam kaj hitro lahko zgodi, da se poškodujemo ali pa telo obremenimo s pretreniranostjo."

Potrebujete počitek? Naspite se.

Če želimo pospešiti proces regeneracije, si lahko pomagamo s pravilno prehrano, različnimi tehnikami in sredstvi, ki pripomorejo, da si telo opomore hitreje, ter predvsem z zadostnim, vsaj osemurnim spancem. Med spanjem se namreč izloča rastni hormon somatotropin, ki prispeva k obnovi in rasti organizma. Pri pomanjkanju spanca so psihofizične sposobnosti precej zmanjšane. Telo tudi slabše predeluje in izkorišča glukozo, pojavi se sindrom pretreniranosti, imunski sistem oslabi.

Regeneracija za vsak okus

K regeneraciji telesa pripomorejo tudi masaže, aktivnosti nizke intenzivnosti, kot so plavanje, kolesarjenje, raztezanje, valjčkanje in ledene kopeli. Predvsem pa poslušajmo svoje telo in ne pretiravajmo s treningi, saj lahko tako naredimo več škode kot koristi.

Jan Kovačič pojasnjuje, da je valjčkanje masaža za sprostitev, gibljivost, mobilnost in boljšo aktivacijo mišic. Pravi, da je "najbolj osnovna prednost takšne masaže povečanje pretoka krvi po vsem telesu - boljši pretok krvi poveča obseg gibanja in boljšo aktivacijo mišic." Prav tako pripomore k hitrejši rehabilitaciji po poškodbah, sprostitvi napetosti v mišicah, večji gibljivosti sklepov, raztezanju skrajšanih kit in mišičnih ovojnic, vzpostavitvi mišičnega ravnovesja, izboljšanju počutja, manjši možnosti za nastanek poškodb po vadbi ter hitrejši regeneraciji. "Hitra regeneracija po aktivnosti pomeni več treningov na teden oziroma mesec, kar pomeni hitrejši napredek," pravi Jan.

Strokovnjak svetuje: "Po treningu bo valjčkanje kot ohlajanje pripomoglo k temu, da boste mišice prekrvavili in tako bolje oskrbeli s krvjo, ki ima več kisika in novih hranilnih snovi. To bo pospešilo vaš proces regeneracije. Z valjčkom popustijo napetosti, ki so se kot posledica treninga ustvarile v mišici." Za najboljši učinek: valjčkanje izvajajte v kombinaciji s statičnimi razteznimi vajami, ki so najbolj priporočljive za zaključni del.

