Vabljeni na Triglav tek, kjer je vsak kilometer še lepši

Pridružite se vrhunskim športnikom, ki podpirajo tekaški dogodek za boljšo oskrbo novorojenčkov. Triglav tek, ki spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog vseh ljubiteljev rekreacije, bo prvo soboto v septembru že osmič odprl vrata v protokolarni park Brdo pri Kranju. Dogodek, na katerem bodo organizatorji predali donacijo za nakup aparatov za pomoč novorojenčkom s težavami pri prvem vdihu, bodo podprli tudi vrhunski slovenski športniki. Prijave so možne le še do petka, 30. avgusta in na dan dogodka.

Rekreativni tekači, družine, najmlajši ljubitelji teka in poslovne trojke se bodo prvo soboto v septembru podali na edini tekaški dogodek, ki poteka v osrčju neokrnjene narave protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Preizkusili se bodo lahko na petih tekaških izzivih, ki potekajo na šestih razdaljah. Prijave so do petka, 30. avgusta, možne na spletni strani http://www.triglavtek.si/sl/prijava/prijave. Tekači se bodo lahko prijavili tudi na dan dogodka, 7. septembra, a le do zapolnitve prostih mest.

Z organiziranim varstvom za otroke tekačev, animacijo in izjemnim spremljevalnim programom s Samuelom Lucasom ter akrobatsko skupino Dunking Devils na čelu bo poskrbljeno tudi za obiskovalce, ki bodo na dogodku navijali za svoje najdražje.

Tek z dobrim namenom

Zavarovalnica Triglav si s Triglav tekom prizadeva spodbujati širšo javnost k zdravemu in aktivnemu življenju. Z donacijami za boljšo oskrbo novorojenčkov, ki jo na dogodku preda vsako leto, pa skrbi tudi za najranljivejše posameznike. Letos bodo v tem duhu že tretjič podelili donacijo projektu Slojenčki. S pomočjo doniranih sredstev bodo vse slovenske porodnišnice opremili z aparati, ki bodo novorojenčkom v dihalnih stiskah pomagali do prvega vdiha.

Edinstveni tekaški dogodek z dobrim namenom podpirajo tudi številni slovenski športniki – ambasadorji Triglav teka. Letos se bodo nanj podali tekači na smučeh Alenka Čebašek, Miha Šimenc, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Katja Višnar in Janez Lampič, smučarski skakalci Peter Prevc, Cene Prevc, Špela Rogelj in Nika Križnar, profesionalni skater Timotej Lampe Ignjić, deskar na snegu Žan Košir, špartatlonka Nataša Robnik, para športniki Tadej Enci, Robi Kogovšek, Tomaž Zamrnik in Sandi Novak ter biatlonci Polona Klemenčič, Miha Dovžan, Rok Tršan, Klemen Bauer in Jakov Fak, ki se je do sedaj udeležil že vseh sedmih izvedb dogodka in ob tem povedal: »Tisto, kar me vedno znova navduši, je to, da lahko uživajo celotne družine v samem teku in obenem v zabavi z živo glasbo ter druženju z vrhunskimi športniki. Zato vabljeni na Triglav tek!«



Startne številke bodo na voljo že od srede, 4. 9.

Organizatorji Triglav teka tudi letos pričakujejo večje število udeležencev, zato bo prevzem startnih številk možen že v dneh pred prireditvijo. Tekači bodo lahko tako svoje startne številke prevzeli:

v sredo, 4. septembra, med 8. in 18. uro v digitalni poslovalnici Triglav Lab , na Dunajski 20 v Ljubljani.

, na Dunajski 20 v Ljubljani. v četrtek, 5. septembra, med 8. in 18. uro v digitalni poslovalnici Triglav Lab , na Dunajski 20 v Ljubljani.

, na Dunajski 20 v Ljubljani. v petek, 6. septembra, med 16. in 19. uro na prireditvenem prostoru (ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju.

(ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju. na dan prireditve, v soboto, 7. septembra, med 7. in 9. uro na prireditvenem prostoru (ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju.



