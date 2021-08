Ultramaratona Celje-Logarska dolina tudi letos ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ultra maratona od Celja do Logarske doline tudi letos ne bo.

Društvo pohodnikov in maratoncev Celje tudi letos septembra ne bo organiziralo 35. ultra maratona od Celja do Logarske doline. Kot je za STA povedala članica društva Nina Ermenc Pangerl, je glede na nestabilne razmere ter dnevno spreminjanje zahtev in ukrepov organizacija zahtevnih dogodkov, kot je maraton, skoraj nemogoča.