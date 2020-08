Slovenski Mega Triatlon: popestritev sušne sezone

Triatlonci Trisporta so si zaradi covid-19 sušno sezono popestrili s Slovenskim Mega Triatlonom. Ta povezuje celotno Slovenijo, in sicer od slovenskega primorja do prekmurskih ravnic z vsemi štirimi sosednjimi državami.

Štart dvodnevne triatlonske avanture je bil zjutraj v Strunjanu. Ta predvideva petkilometrsko plavalno traso, ki obkroži Piranski rt in se konča v Portorožu. Nato sledi najdaljši, dvodnevni kolesarski del, dolg 400 kilometrov prek osrednje Slovenije ter tudi Hrvaške, Italije, Avstrije in vse do Madžarske, od tam dalje pa še 30-kilometrski tekaški del, ki se bo v nedeljskem večeru (okoli 19. ure) zaključil v Moravskih toplicah.

Po besedah nosilca ideje in izvedbe Mira Kregarja s stanovskimi kolegi se bo triatlonskega konca tedna udeležilo med deset in 15 triatloncev, ki jih spremljevalna ekipa spremlja v čolnih in avtomobilih.

Po idejni zasnovi akcije Slovenski Mega Triatlon (SMT) je Slovenija predstavljena kot država v samem središču Evrope. Pozicija in relativna majhnost Slovenije, nudijo širok spekter komunikacije z neposrednimi sosedi. Konkretno – v zgolj dveh dneh se lahko preplava, prekolesari in preteče preko cele Slovenije – od Piranskega rta do medžimurskih ravnic in, mimogrede, še preko štirih sosednjih držav – Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Akcija SMT je namenjena promociji Slovenije kot biseru v srcu Evrope.

