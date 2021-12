Preverite, kje boste lahko smučali že ta konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova smučarska sezona se bo po zaslugi snežnih padavin in nizkih temperatur, ki so omogočile tehnično zasneževanje, začela že jutri. Ljubitelji smuke bodo lahko vijugali na Rogli, Krvavcu, Voglu in Kopah, v soboto pa bodo žičniške naprave pognali še na Golteh in Kaninu. Na Pohorju odprtje smučišča za zdaj načrtujejo prihodnji konec tedna. Za vstop v žičniške naprave bo potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, obvezna bo tudi uporaba maske. Nakup smučarskih vozovnic, ki so zaradi podražitve energentov letos večinoma dražje kot lani, si lahko olajšate z unovčitvijo turističnih bonov.

Tudi nova smučarska sezona bo minila v znamenju koronavirusa, a letos bo glede ukrepov manj ugank kot lani.

Za vstop na žičniške naprave bo potrebno spoštovanje ukrepa PCT, pri čemer bo, kot je razbrati iz navodil na spletni strani NIJZ, med vožnjo z zaprtimi žičniškimi napravami, če bodo v njej osebe iz različnih gospodinjstev, treba nositi masko FFP2, na odprtih pa bo zadostovala navadna kirurška maska. Enako velja, če bodo v zaprtih žičniških napravah osebe iz istega gospodinjstva.

Vsa pravila NIJZ v zvezi s smučišči si lahko preberete TUKAJ.

Novost je tudi ta, da bodo gondole lahko polno zasedene in ne bo več omejitev glede števila potnikov, kar bo skrajšalo tudi čakalne vrste.

Foto: Ana Kovač

Dosledno preverjanje pogojev, a ne s strani žičničarjev

Pogoji PCT se bodo na vstopnih postajah dosledno preverjali, je v sinočnjih Odmevih povedala predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič, pri čemer tega ne bodo počeli žičničarji, saj je njihovo delo skrb za varno obratovanje naprav, ampak bodo na smučiščih za to delo morali najeti dodatno delovno silo.

Ta konec tedna bodo zaživela vsa večja slovenska smučišča, z izjemo Pohorja, kjer odprtje napovedujejo za prihodnji konec tedna. Zaradi epidemičnih razmer so se na smučiščih tudi letos odpovedali spremljevalnim dogodkom, ki bi na eno mesto privabili večje število ljudi.

Vogel

Na Voglu, kjer so odvisni od naravnega snega, je trenutno snežna odeja debela 70 centimetrov. Od jutri bodo obratovale smučarske naprave do Orlovih glav (od 8.30 do 15.00), nihalka pa bo smučarje prevažala od 8.00 do 16.00.

Kot poroča STA, sprememb na področju žičniških naprav letos ni, se pa te napovedujejo v prihodnjih letih. Na smučišču že pripravljajo vso potrebno dokumentacijo za zamenjavo žičniških naprav Zadnji Vogel, Šija in Konta.

Rogla

Tudi smučišče Rogla se odpira jutri (obratovale bodo vlečnice Uniorček, Košuta in Jasa ter štirisedežnica Planja), v soboto pa bodo ljubitelje smučarskega teka pričakale tudi urejene proge. Predprodaja smučarskih vozovnic še poteka, cene pa so v tem primeru okoli 15 odstotkov ugodnejše od rednih, so sporočili iz Uniturja. Za nakup lahko izkoristite tudi turistične bone.

Krvavec

Na Krvavcu, kjer bo prav tako mogoče smučati že od jutri, v novo sezono vstopajo z novimi aduti. Po poročanju STA so investirali v cestno infrastrukturo na poti do hotela, obogatili gostinsko ponudbo, investirali v opremo za zasneževanje in naprave za vzdrževanje smučišča.

Vsem, ki so si smučarske vozovnice zagotovili v predprodaji (ta se je končala s koncem novembra), bodo omogočili prednostni vhod v kabinsko žičnico.

Kope

Tudi največje koroško smučišče v novo sezono vstopa jutri. Za začetek bodo pognali žičniške naprave na progah Pungart in Sedlo, do sredine decembra bodo, če bo vse po sreči, pripravljene tudi vse preostale proge, vključno z najdaljšo Kaštivnik, ki so jo letos razširili.

Kranjska Gora

V Kranjski Gori bodo v novo sezono vstopili v soboto, 4. decembra, ko bodo obratovale smučarske naprave sedežnica Kekec, vlečnici Mojca 1 in Mojca 2 ter vlečnica Rožle.

Kot je za STA povedala Irena Golc iz RTC Žičnice Kranjska Gora, so letos začeli kar tri investicije. Končujejo projekt garaže za teptalne stroje, z novim akumulacijskim jezerom bodo širili možnosti zasneževanja v Podkorenu, najpomembnejši pa je projekt Vitranc 2.

Če bo šlo vse po načrtih in jim bo služilo tudi vreme, računajo, da bi sedežnica stala že do konca letošnjega leta, sicer pa najpozneje v začetku prihodnjega leta. "Gre za štirisedežnico znamke Leitner, vrednost naložbe pa je tri milijone evrov," je povedala Golčeva.

Kanin

Tudi na Kaninu, najvišje ležečem slovenskem smučišču, je že skoraj vse pripravljeno za novo sezono. Snega imajo v izobilju, odprtje pa načrtujejo ta konec tedna.

Zaradi idealnih razmer bodo v letošnji zimi ponujali nov produkt – vodeno turno smučanje. "Kanin je idealen za turne smučarje, povpraševanje po tovrstnem smučanju je, tako da smo se odločili, da bomo izvajali in ponujali tudi te programe," je za STA povedala direktorica Manuela Božič Badalič.

Na Kaninu že razmišljajo o novi gondoli, saj trenutni obratovalno dovoljenje poteče konec zimske sezone 2022/2023.

Zaradi različnih pravil na slovenski in italijanski strani prehod na italijansko stran Kanina, Sello Neveo in obratno, v tem trenutku ne bo mogoč, si pa na Kaninu prizadevajo, da bi skupna vozovnica kmalu spet veljala.

Golte

V soboto se odpira tudi smučišče na Golteh. Kot je za STA povedala direktorica Suzana Srdić, so pred sezono vlagali predvsem v dodatno gostinsko ponudbo, zaradi dviga cen energentov pa so morali nekoliko zvišati cene vozovnic.

Mariborsko Pohorje

Na Mariborskem Pohorju odprtje nove sezone načrtujejo najpozneje prihodnji petek, 10. decembra. Imajo nekaj naravnega snega, proge na Arehu in v zgornjem delu Pohorja pa so zasnežili s tehničnim snegom.

Pred začetkom sezone so obiskovalcem prišli naproti s posebnim paketom dnevnih vozovnic, ki jih je mogoče kupiti z letošnjimi turističnimi boni. Gre za štiri dnevne vozovnice v vrednosti sto evrov ali tri dnevne vozovnice za otroke v vrednosti 50 evrov. Do zdaj so prodali že okoli 500 takih paketov.

Cerkno

V Cerknem bo smuka mogoča od sredine decembra.

Velika planina

Na Veliki planini bodo sezono odprli ta konec tedna. Najprej z dnevnim sankanjem (2,5 kilometra dolga pot, sanke si lahko izposodite), medtem ko začetek smučanja in nočnega sankanja (potrebne so rezervacije) napovedujejo za prihodnji petek.