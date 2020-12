Pri NIJZ so pripravili nova priporočila za zagotavljanje večje varnosti na slovenskih smučiščih. Žičniške naprave lahko od današnjega dne obratujejo z malenkost večjo zasedenostjo kot do zdaj. Po novem je mogoča tudi izposoja smučarske opreme. Ta konec tedna bo obratovala večina slovenskih smučišč, od torka lahko vozijo tudi nihalke.

Ta konec tedna bo odprta večina slovenskih smučišč. Obratovali bodo na Krvavcu, v Kranjski Gori, na Mariborskem Pohorju, na Kopah, na Voglu in Veliki planini, tam od torka vozi tudi nihalka, ter na Rogli.

Pripravljeni smo na prve smučarske zavoje ⛷ v sezoni 2020/2021. Smučarje prosimo, da upoštevajo vsa priporočila NIJZ in pristojnih institucij! #NajLEPŠEblizudoma Objavil/a Rogla dne Petek, 18. december 2020

Prvič v novi sezoni bodo žičniške naprave pognali tudi na Soriški planini in na Zatrniku, ki se prebuja iz dolgoletnega sna. Za prevoz obiskovalcev bodo ta konec tedna poskrbeli tudi z brezplačnim smučarskim avtobusom, na katerega se je treba predhodno prijaviti. Številna smučišča smučarske vozovnice v teh dneh ponujajo po ugodnejših cenah.

Na Kaninu, kjer imajo že več kot štiri metre snega, skok v novo sezono napovedujejo za to nedeljo, 20. decembra.

Zatrnik po več kot četrt stoletja mirovanja ta konec tedna znova odpira svoja vrata. Za prevoz obiskovalcev bodo poskrbeli z brezplačnim avtobusom, za domačine iz Gorjega pa bo smuka brezplačna. Foto: Facebook/Zatrnik.

Smučišče v Cerknem zaradi odjuge in s tem pomanjkanja snega ostaja zaprto, enako velja tudi za Golte, kjer se jim obratovanje v tem trenutku še ne splača, saj v savinjski statistični regiji prehod občinskih meja še vedno ni dovoljen in bi torej na smučišču lahko smučali samo lokalni smučarji.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na današnji novinarski konferenci vlade so na smučiščih napovedali poostren inšpektorski nadzor, na NIJZ pa upravljavcem smučišč predlagajo okrepitev redarske službe.

NIJZ: Tveganje za okužbe je nizko, se pa lahko poveča na nekaterih lokacijah

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sicer menijo, da je pri smučanju tveganje za prenos oziroma okužbo z novim virusom nizko, se pa tveganje za prenos lahko poveča ob spremljajočih aktivnostih, kjer se združuje več ljudi, zlasti v notranjih prostorih, kot so na primer smučarski avtobusi, kabinske žičniške naprave in izposojevalnice smučarske opreme.

Poleg že splošno veljavnih priporočil, kot so nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok in ohranjanje medosebne razdalje najmanj meter in pol, na NIJZ pozivajo, naj smučarji in upravljavci smučišč pri izvajanju aktivnosti upoštevajo naslednje ukrepe, ki so bolj sproščeni kot v začetku tega tedna.

Za primer zaprtih manjših žičniških naprav, kot so krožne kabinske žičnice, do šest potnikov (Mariborsko Pohorje, Krvavec, Kanin):

- v kabini naj bo le en potnik, izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so tudi sicer v tesnih stikih.

Foto: Nina Kurnik (www.slovenia.info)

Za primer zaprtih večjih žičniških naprav, h katerim spadajo vzpenjače in nihalke (Vogel, Golte in Velika planina):

- medosebna razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.

Od torka lahko vozijo tudi nihalke, a je potrebno spoštovanje medosebne razdalje. Foto: A. T. K.

Za primer odprtih žičniških naprav, h katerim spadajo sedežnice in vlečnice:

- na dvosedežnici/vlečnici (sidra) naj bo zaseden le en sedež,

- na sedežnici z več sedeži naj bo med dvema osebama en sedež prost,

Foto: Getty Images

- na štirisedežnici naj se hkrati peljeta dve osebi na skrajnih sedežih,

- izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

- na NIJZ priporočajo, da se stranki, ki zahteva, da se na žičniški napravi pelje sama, ugodi,

- če imajo odprte žičniške naprave zaščitne zaslone, naj bodo ti odprti.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za primer nakupa vozovnic:

- kjer je mogoče, naj se nakup izvede prek spleta,

- pri nakupu vozovnic na blagajni naj bo med prodajalcem in stranko postavljena fizična pregrada (na primer pleksisteklo) z odprtino za nakup vozovnice; prodajalec naj si po rokovanju s plačilnim sredstvom razkuži roke,

- po nakupu vozovnice naj si roke razkuži tudi stranka.

Hoteli in apartmaji ostajajo zaprti, gostinski lokali pa še vedno lahko delujejo zgolj na principu osebnega prevzema hrane in pijače. Alkohol je še vedno prepovedan.