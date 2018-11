Omejena izdaja smučk Renault by Elan za vse ljubitelje snega

Oglasno sporočilo

Renault Nissan Slovenija in Elan, dve doma in v svetu priznani blagovni znamki, sta združila moči in nastale so smuči Renault by Elan Amphibio 10 TI Power Shift, s katerimi bodo ljubitelji smučanja osvojili prav vsak hrib. Za en par moških in en par ženskih smuči se ljubitelji snežnih strmin lahko potegujejo tudi v nagradnem natečaju na Facebook strani Renault Slovenija.

Kot pravi Bine Žalohar, slovenski smučar prostega sloga, ki je smuči že preizkusil na ledeniku Möltall na avstrijskem Koroškem, bodo po zaslugi nagrajene tehnologije Amphibio rekreativni smučarji lahko uživali na prav vseh terenih.

