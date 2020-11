Novo na spletu: PIAZZ z izdelki za aktivni prosti čas

Po več izdelkov pokukajte v PIAZZ.

Kako začeti in se spraviti v pogon?

Prestavite se s kavča in računalnika in postanite aktivni. Dovolj je pol ure na dan aktivnega gibanja, ko popolnoma izklopite ostale skrbi in opravila in se popolnoma osredotočite nase in na svoje telo. Ker smo omejeni na svoje občine in ker so možnosti za pravo rekreacijo manjše, je to lahko hitro izgovor za lenarjenje. V resnici pa je gibanje pravzaprav tako preprosto, da lahko svoje telo zlahka okrepite tudi za štirimi stenami.

Začnite zunaj: sprehod, kolesarjenje ali tek. Izberite aktivnost , ki vam najbolj odgovarja in je primerna vaši telesni pripravljenosti. Ne postanite maratonec čez noč, postopnost je ključnega pomena. Pomembno je, da poiščete rekreacijo, ki vas razveseljuje in ob kateri se lahko najbolj sprostite.

Foto: Getty Images Domača telovadnica za vsakogar: na spletu obstaja ogromno videovaj, ki vam omogočajo, da boste ostali v formi tudi v času izolacije. Izberite tiste, ki vam najbolj ustrezajo, hkrati pa poskrbite tudi za drugačno popestritev.

Ustvarite si kotiček za domačo vadbo in poskusite tudi nekaj novega:

Poleg standardnih vaj z lastno težo telesa ali z enostavnimi utežmi se lahko preizkusite tudi v kakšni drugi disciplini.

Kaj pravite na to, da bi se v ritmu svoje najljubše glasbe naučili kakšnih novih plesnih korakov?

Vzemite kolebnico in preizkusite tako svojo vzdržljivost kot tudi koordinacijo.

Ste bolj za umirjeno akcijo? Poskusite pilates ali taj či.

Po vsaki vaji pa poskrbite še za nekaj telovadbe za svoj um – osvojite tehnike sproščanja in meditirajte.

Ne pozabite: poskrbite za varno rekreacijo in preprečite poškodbe. Upoštevajte dve ključni pravili: postopnost pri vadbi in ustrezno ogrevanje oziroma raztezanje pred in po rekreaciji.

Ne pozabite na uravnoteženo prehrano

Ključno vlog pri zdravem življenjskem slogu ima tudi ustrezna prehrana, ki naj bo raznolika in obogatena z vitamini in minerali. Izogibajte se nasičenim maščobam in sladkarijam in v svoje jedilnike vnesite več lokalnih in svežih izdelkov. Pomembno je, da je hrana obogatena z vitamini B, C in D ter minerali (zlasti s cinkom in selenom).

B-vitamin najdemo v rižu, žitih in ribi, C-vitamin v svežem sadju, kot so citrusi, kivi, pa tudi v brokoliju, krompirju in sveži solati. Vitamin D najdete v mleku, jogurt, lososu, sardinah, jajcih in kosmičih. Uživajte več rib, ovsa, leče in brazilskih oreščkov, ki so obogateni s selenom. Živila, ki se lahko pohvalijo z večjo količino cinka, pa so: ajda, fižol v zrnju, piščančje prsi in goveje meso.