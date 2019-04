Mount Everest po novih meritvah nižji?

Razlog naj bi bil hud potres leta 2015 v Nepalu, ki je zahteval 9.000 žrtev. Satelitske slike namreč kažejo, da se je gora po potresu malce premaknila in posledično znižala. Nazadnje so višino Everesta leta 1954 izmerili Indijci.

Odpravo ekipe na Everest je ob odhodu pozdravil tudi nepalski premier Khadga Prasad Sharma Oli. Gre za Khima Lala Gualama, ki je bil na vrhu že leta 2011, in tri šerpe. Dva člana odprave se bosta odpravila na sam vrh, kjer bosta opravila meritve, dva pa bosta merjenje spremljala in beležila v baznem taboru. V Nepalu so ekspedicijo pripravljali leto in pol, rezultati merjenj pa bodo znani decembra.

Prvi vzpon leta 1953

Sicer pa je sezona vzponov na Everest tik pred vrati. Tradicionalno je to nekaj tednov aprila in maja, natančno obdobje pa je nato močno odvisno še od vremenskih razmer. Vsako leto se za vzpon odloči po nekaj sto alpinistov, ki se na vrh med Nepalom in Tibetom praviloma odpravljajo z nepalske strani.

Od prvega vzpona leta 1953, ki sta ga opravila Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay, se je na vrh povzpelo že več kot 5.000 ljudi. Slovenski alpinizem prav letos praznuje 40-letnico prvega vzpona na najvišjo goro sveta. To je 13. maja 1979 uspelo Nejcu Zaplotniku in Andreju Štremflju.