Končno bi si kupil kolo …

Če v sebi prepoznate "vročekrvneža"

To so ponavadi besede tistih, ki so se odločili kolesariti, a je odločitev postala še najmanjša težava. Težave, ki so se pojavile takoj po odločitvi, da je nakup kolesa nujen, so se nizale druga za drugo.

Kot se je spremenil svet, so se spremenila tudi kolesa. Če se spominjate še svojega otroškega oziroma najstniškega kolesa ali pač tistega, ki je staro že juhuhu let, ste mogoče danes v zadregi, ko ste ugotovili, da nimate pojma, kakšno kolo si kupiti.

Mogoče niste opazili, da se kolesa ne delijo več samo na otroška, moška in ženska? Potem imate resno težavo, ki pa jo bomo skušali vsaj malce omiliti. Danes lahko izbirate med zelo pestrimi paletami ponudb različnih koles.

Pri prodajalcih koles boste opazili: cestna moška in ženska, cestna z ravnim krmilom, treking, mestna z ravnim krmilom, lahko tudi z vzmetenjem na sprednjih vilicah, moška in ženska, polnovzmetena gorska kolesa, gorska kolesa z vzmetenjem samo na sprednjih vilicah, mestna kolesa z vso opremo, ki jo potrebujete za varno in udobno vožnjo. To so tista kolesa, ki imajo luči, prtljažnike, zaščitne strehice ipd. Obstajajo še otroška kolesa za fante in dekleta.

BMX-kolesa so specializirana za posebno kolesarsko panogo, a so zelo priljubljena med mladimi. "Cruiser" kolesa so prepoznavna po zelo širokih krmilih in zelo zanimivem videzu. Pravi hit pa so zdaj električna kolesa.

Nasvet številka ena, ko se odločate za novo kolo

Scott Sub Cross, kolo za povsod je njegovo ljubkovalno ime

Predlagamo, da si vzamete nekaj časa za premislek. Upoštevajte želje ter po kakšnih cestah in poteh se boste vozili, kolikokrat na teden, mesec ali leto in za kaj ga boste uporabljali. Ali kolo potrebujete za prevoz na delo, tržnico, v trgovino, po mleko na vas, samo do vlaka, avtobusne postaje, ali ga boste imeli samo za vožnjo do priljubljene kavarne …

Ko se boste odločili, po kakšnih cestah se boste vozili, morate ugotoviti, koliko časa, in potem dobite odgovor, za koliko denarja si boste kupili kolo. Torej izluščili smo osnovo. Ugotovili smo, kakšno kolo sploh potrebujete.

Primer: Vozil se bom po lepih asfaltnih cestah. Ko mi bodo začele presedati asfaltne ceste, prepolne avtomobilov, tovornjakov in avtobusov, ko se bom začel bati besnih voznikov, bom zavil tudi na kako stransko pot, lepo, z makadamom obloženo cesto. Peljal se bom za šport oziroma za rekreacijo enkrat, dvakrat, mogoče tudi večkrat na teden. Kupil si bom tudi kolesarske hlače, majico, čelado in kolesarske čevlje.

Če ste se v tej želji prepoznali, potem je za vas tako imenovano treking kolo brez opreme. Časi so se spremenili in zdaj so treking kolesa tista, ki jih uporabljamo za mestno vožnjo in so opremljena s popolno kolesarsko opremo, kar pomeni, da imajo luči, blatnike, prtljažnik …

Torej govorimo o športnem kolesu za rekreacijo. Tako kolo ima očitni poudarek na udobju in praktičnosti. Idealno je za kolesarske izlete in mestne prevoze.

Opomba: pri Scottu so jih poimenovali Sub Cross in v kombinaciji z visokokakovostnimi in vzdržljivimi komponentami so zagotovilo za uživanje na vseh vaših odpravah in turah.

Najbolj prodajano kolo: Scott Sub Cross

Sub je tudi v ženski različici

Ta kolesa so še vedno najbolj prodajana. Prepoznali jih boste po 28-colskih obročnikih, obloženih s pnevmatikami, ki so malce ožje od tistih na gorskem kolesu in širše od tistih, ki jih imajo specialna dirkalna kolesa. Večina modelov ima blažilce oz. amortizerje na sprednjih vilicah, kar je dobro za izlet po makadamskih poteh.

Sedež je nekaj vmes med udobnostjo in športnostjo, a ne skrbite, še vedno je zelo udoben. Na okvirju takih koles so že nastavki, s pomočjo katerih boste po potrebi lažje privijačili prtljažnike oziroma nosilce, zaščitne strehice in komplet luči. Če boste vse to namestili, boste kolo lahko spremenili v potovalno kolo, s katerim se boste lahko podali na malce daljše izlete.

Mestno kolo s stilom

V preteklosti se je pri nakupu kolesa največkrat zataknilo glede velikosti. Da, velikost kolesa je tako pomembna, kot je pomembna prava velikost čevljev ali hlač. Danes vam ni treba skrbeti za to, ker so vsi prodajalci že tako strokovno podučeni glede tega, da boste skoraj zagotovo dobili kolo po meri. Tudi proizvajalci zraven koles pošiljajo ustrezne mere koles glede na mere kupca, tako da je skrb zares odveč.

Nujen obisk dobro založene trgovine

Vedno priporočamo obisk specializirane prodajalne koles, kjer imajo popoln izbor vseh vrst koles, kajti le tako boste lažje našli želenega. Kaj pa veste, mogoče se pa pred prodajalcem odločite, da ne boste panoramski kolesar, temveč dirkač, ki nujno potrebuje besno specialko. Ali pa mogoče "enduro gorca", ker ste naenkrat padli v drugo puberteto …

"Klasičen gorc" je še vedno prva izbira mladih (tudi po srcu).