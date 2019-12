Kako se držati novoletnih zaobljub tudi po tretjem januarju?

Kot se za december spodobi, je tako kot okrasitev drevesca, peka piškotov in obdarovanje najbližjih skoraj obvezna tudi kakšna novoletna zaobljuba . Žal pa je skoraj obvezno tudi to, da se že januarja ali februarja zaobljuba izjalovi. Vam zveni znano?

Under Armour tokrat navdušuje s tehnologijo HOVR.

Zdravo življenje. Izguba telesne teže. Porabiti manj. Zaslužiti več. Pozitivnost. Rekreacija. To so najpogostejše novoletne zaobljube na vseh koncih sveta. Naše želje o uspehu z novim letom preprosto postanejo večje. A zakaj se zaobljube večinoma izjalovijo?

Razlogov je zagotovo več in so pogosto osebne narave, v nadaljevanju našteti pa so predvsem splošni in najpogostejši. Največkrat se to zgodi, ker želje niso bile realistične, jasno opredeljene, premišljene, pa tudi sprejeli jih niste s polnim zavedanjem, kaj v resnici prinašajo. Drugače povedano - niste našteli vseh pozitivnih posledic, ki bi jih prinesle. Potem je tukaj še odlašanje. Pa izgovori. Ljudje smo geniji v iskanju izgovorov. Vedno najdemo nekaj, da nam ni treba spremeniti "slabe" navade, a z željo, voljo, močjo in disciplino je vse lažje.

Začnite že danes in ne čakajte na novoletne zaobljube Če imate smotrn cilj, vam v resnici ni treba čakati na novo leto, začnete lahko pravzaprav že danes.

HOVR deluje v povezavi z luknjastim materialom, ki omogoča kar se da velik izkoristek vrnjene energije. Model je oblikovan tako, da v uporabniku vzbudi občutek breztežnosti.

Vsem vrhunskim športnikom je skupno naslednje: so zelo vztrajni, predani trdemu delu, odločeni, motivirani in disciplinirani. Za njih ni pomembno, ali je praznik, navaden delovni dan, ali je zunaj mrzlo, vroče, dežuje, sneži ali pa celo pada toča. Kljub vsemu so se pripravljeni odreči udobju, si obleči športno oblačilo in z veliko motivacije oditi na trening.

Ne glede na to, ali si kruh služite s športom ali ne, je osnova podobna. Kadar si nekaj zares želite doseči in veste, s kakšnimi ovirami se boste srečevali in da ste se pripravljenimi z njimi spoprijeti, je verjetnost, da vam bo uspelo, bistveno večja. Zato je priporočljivo, da pri oblikovanju ciljev in zaobljub razmislite o spodnjih nasvetih.

1. Konkreten cilj

Ne sprejmite preveč ciljev – že en je običajno dovolj velik izziv. Cilj ali zaobljuba, kakorkoli že, naj bo konkretna – to, da želite hoditi v fitnes, shujšati ali redno teči, ni dovolj. Jasno opredelite cilj, na primer da želite v treh mesecih stopnjevati tek do te mere, da boste z lahkoto pretekli pet ali deset kilometrov. Če ni jasno, da želite, na primer, vsak teden dvakrat teči pol ure, se bodo kmalu spet začeli vrstiti tedni brez teka.

2. Realističen cilj

Cilj naj bo seveda dosegljiv – če nikoli v življenju niste tekli, si raje zastavite skromnejši cilj in ga kasneje prilagodite, če se mu boste približali prej, kot ste načrtovali.

Prav je, da vas cilj motivira, a če je nerealističen, je bolj verjetno, da vam bo zmanjkalo volje. Na primer cilj, da boste vsak dan tekli, ne glede na vse, je zelo težko uresničiti, če pa si zastavite cilj, da prvi mesec tečete enkrat na teden, naslednji mesec dvakrat in tako čas stopnjujete do želene količine treningov, je možnost uspeha bistveno večja.

3. Zavedanje, kaj cilj prinaša

Zamislite si situacije in prednosti, ki jih bosta trening in vadba vnesla v vaše življenje in vsakdan.

4. Načrtujte vsakdanje aktivnosti

Pripravite si urnik z vsakdanjimi obveznostmi in načrtujte, kdaj si boste lahko privoščili čas za uresničevanje ciljev. Z nekaj reorganizacije dozdajšnjega urnika in opustitvijo aktivnosti, ki vam kradejo čas, vam bo zagotovo uspelo.

Moški tekaški copati UA HOVR INFINITE z nevtralnim blaženjem so primerni za tek po utrjenih podlagah. Ime modela Infinite že samo po sebi govori o namenu modela - neskončna prilagodljivost tako glede načina teka, hitrosti, teže tekača kot dolžine teka.

Ne glede na to, ali gre za hiter trening, tekmo ali regeneracijski trening, bo učinkovitost modela UA HOVR INFINITE maksimalna. Model ima vgrajeno blaženje HOVR, ki ponuja odlično kombinacijo blaženja, učinkovite izrabe energije in vzdržljivosti blaženja, ki je ne glede na dolžino in intenzivnost treninga maksimalno učinkovito in odzivno. Da se učinkovitost treninga lahko spremlja, ima model vgrajen UA RECORD SENSOR, tako da lahko različne parametre spremljamo prek aplikacije MapMyRun.

5. Več majhnih ciljev

Če je cilj večji, na primer če želite izgubiti 20 kilogramov, si zastavite tudi manjše vmesne cilje. Ko jih boste dosegli, boste občutili majhno zmago in boste motivirani še naprej.

6. Veselite se uspehov

Nikar se ne pozabite pohvaliti, ko dosežete svoj cilj. Ne glede na to, kako se boste za uspeh nagradili, to vsekakor storite in bodite ponosni nase. Prav zato so manjši cilji še posebej pomembni, saj bo več priložnosti, ko se boste zavedali, da dobro napredujete.

7. Svoje zaobljube nekomu zaupajte

Če boste nekomu zaupali svoje načrte, bo obveza postala še malce bolj zavezujoča, predvsem pa boste vedno imeli ob sebi nekoga, ki vas bo spodbujal in se veselil z vami.

8. Ozavestite svoje pomisleke

Zavedajte se, da se je prav vsak, ki je sledil svojim sanjam in jih uresničil, vedno srečeval tudi z ovirami. Prav v tem se razlikujemo – kako uspešno se znamo spopasti z notranjim glasom, ki nas prepričuje, naj odnehamo. Ozavestite svoje pomisleke, razmislite, zakaj vas ovirajo pri uresničitvi pomembnih ciljev, in poiščite rešitev, da jih premagate. Nikar jih ne ignorirajte.

9. Osredotočite se na vsak dan posebej

Če vam včeraj ni uspelo, se danes s tem ne obremenjujte. Prav tako ne razmišljajte, ali vam jutri spet ne bo uspelo – vsak dan znova lahko izkoristite sebi v prid in sledite svojemu cilju. Ne obtožujte se za napake in neuspehe, prav vsi jih delamo, tudi tisti, ki jim na koncu uspe.

Naj se vam uresniči čim več športnih zaobljub ali ciljev! In saj veste – od danes naprej, kajne?

