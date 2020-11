Kako izbrati prave pohodne čevlje prek spleta?

Oglasno sporočilo

Pohodni čevlji so ključna športna oprema za prijetne in udobne gorske ture. Vsak, ki se navdušuje nad planinarjenjem, potrebuje ustrezen par , ki se prilega stopalu ter je primeren za tip vzponov , ki se jih najpogosteje loteva. Verjetno pa niste vedeli, da je nov par pohodnih čevljev mogoče enostavno kupiti tudi prek spleta. Če se vam je zgodilo, da ste v preteklosti kupili neustrezen model in ste se z izleta vrnili ožuljeni ter slabe bolje, potem veste, kako pomembno je, da se na nakup ustrezno pripravite , zato sledite spodnjim nasvetom in zagotavljamo vam, da boste našli svoj sanjski par. Zanesete se lahko na svojega najboljšega ponudnika športne opreme – Hervis , ki do ponovnega odprtja trgovin ponuja celo podaljšan čas vračila (do 30 dni), zato naj vas ne bo strah izbrati nov par pohodne obutve.

Pohodni čevlji se razlikujejo glede na tip vzponov

Preden se zaletite z nakupom najsodobnejših pohodnih čevljev, se prepričajte, da izbrani par ustreza tipu vzponov, na katere se večinoma odpravite.

Nizki pohodni čevlji

Nizki pohodni čevlji so primerni za hojo po suhih in nezahtevnih terenih. Večina ljudi jih obuje za sprehode ob koncu tedna po gozdnih stezah ter pešpoteh. Prav tako tovrstni pohodni čevlji niso primerni za nizke temperature, saj so odprti in tako vašega telesa ne zaščitijo pred nizkimi zimskimi temperaturami. Če torej tovrstno obutev kupujete za nezahtevne poletne izlete, potem so nizki pohodni čevlji prava izbira za vas.

Med nizkimi moškimi pohodnimi čevlji so zelo priljubljeni La Sportiva Boulder, saj omogočajo odličen oprijem na različnih terenih. Ženska različica so izjemni čevlji Columbia Redmond, ki prav tako omogočajo vrhunski nadzor na robustnih podlagah. Otroški pohodni čevlji, ki so primerni za lažje ture, so Kilimanjaro Dakota Tex.

Srednje visoki pohodni čevlji

Srednje visoki pohodni čevlji so najpriljubljenejši, saj so primerni za različne ture v sredogorju, kamor se odpravi večina slovenskih pohodnih navdušencev. Uporabljate jih lahko pri različnih vrstah vzponov, od gozdnih poti pa do kamnitih gorskih stez; nekateri modeli celo omogočajo namestitev derez za čas snežnih podvigov. Zaradi višjega vratu zagotavljajo vrhunsko oporo v gležnju, hkrati pa vas zaščitijo pred raznovrstnimi tujki, kot so pesek, dež in sneg.

Vrhunski ženski pohodni čevlji, ki spadajo v to kategorijo, so La Sportiva Trango z membrano Gore-Tex, ki bo vaše stopalo še dodatno zaščitila pred vdorom snega ali vode. Univerzalni srednje visoki moški pohodni čevlji so Alpina VX 955, pri katerih posebej oblikovan petni del poskrbi za dodatno oporo na nevarnih terenih. Otroški pohodni čevlji, primerni za tovrstne ture, so Kilimanjaro Vision High Kids, saj poskrbijo za odlično zaščito v različnih vremenskih razmerah.

Srednje visoki pohodni čevlji so primerni za različne terene ter vremenske razmere.

Visoki pohodni čevlji

Visoki pohodni čevlji so primerni za zahtevne ture v visokogorju, za alpiniste in za gorske vodnike oziroma reševalce. Za tovrsten tip tur sta seveda potrebna določeno gorsko znanje in telesna pripravljenost, zato se ne zaletite z nakupom takih pohodnih čevljev, če ne načrtujete planinarjenja v visokogorju ter v snežnih razmerah. Tovrstni čevlji ponujajo vrhunsko izolacijo ter izjemno oporo na zelo robustnih terenih. Preverite najboljši pohodni čevelj za zahtevne ture – La Sportiva Trango Tech, ki je primeren za izkušenejše pohodnike, gorske vodnike in reševalce. Ženska različica visokih pohodnih čevljev je Salewa MS Crow GTX. Osnovani so na nepogrešljivi membrani Gore-Tex ter podplatu vibram za najmočnejši mogoči oprijem.

Cena

Pohodni čevlji v Hervisovi ponudbi se seveda razlikujejo tudi glede na ceno. Priporočamo vam, da določite okvirni proračun za nakup novega para, vendar se zavedajte, da je tudi kakovost odvisna od cene. Če ste izkušenejši pohodnik in iščete zanesljiv visok pohodni čevelj, potem vam toplo priporočamo, da se bolj kot na ceno osredotočite na vse potrebne funkcije, kot so: membrana Gore-Tex za zaščito pred premočenjem, oprijemljiv podplat za zahtevne podlage ter robusten vrat čevlja za optimalno ravnotežje celotnega telesa.

Velikost

Izbira prave velikosti je največji izziv nakupovanja prek spleta, toda brez skrbi – z naslednjimi triki boste vsekakor izbrali ustrezen par pohodnih čevljev. Sprva vam priporočamo, da se zanašate na izkušnje, kar pomeni, da izberite enako številko kot pri predhodnem paru (seveda le, če so vam bili čevlji udobni) oziroma natančno izmerite velikost svojega stopala. Ko prejmete paket, pomerite čevlje v popoldanskih urah, saj je takrat noga že nekoliko utrujena – tako kot pri pohodih in izletih. Ne pozabite tudi, da mora biti čevelj nekoliko večji od stopala, kar je zelo pomembno pri hoji navzdol, saj sicer stopalo hitro pritiska na prste. Pohodni čevlji so primerni za vaše stopalo, če v petnem delu ostane za slab centimeter prostora, kadar celotno nogo potisnemo naprej.

Ste prepričani, da imate zanesljive pohodne čevlje za svojo naslednjo avanturo?

Brez skrbi – zanesite se na Hervis!

Ne skrbite – če ste naročili neustrezno številko, lahko artikel vrnete in naročite večjo oziroma manjšo številko. Hervisova spletna trgovina namreč omogoča rok vračila do 30 dni. Če je vrednost vašega nakupa nad 50 EUR, pa vam podarijo celo brezplačno dostavo!

